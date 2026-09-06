La 'Ruta comercios con alma' recompensará con regalos compras en establecimientos de Salamanca del 8 al 16 de septiembre

SALAMANCA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha la 'Ruta comercios con alma', en la que se recompensará con regalos a los clientes compras que realicen en pequeños establecimientos de la ciudad entre el 8 y el 16 de septiembre.

Se trata de una nueva fase de la campaña de dinamización comercial 'Comercios con Alma', que se desarrolla desde finales de julio dentro del programa SALdeCompras y está vinculada a los actos conmemorativos del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Durante ese fase, del 8 al 16 de septiembre, los clientes que realicen compras en los establecimientos adheridos a SALdeCompras podrán obtener tickets que dan derecho a regalos exclusivos relacionados con la efeméride, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La recogida de los obsequios se realizará a partir del 21 de septiembre en la Oficina de SALdeCompras, situada en la Plaza Mayor, 32, 4ª planta, en horario de 8.30 a 14.30 horas, hasta agotar existencias.

La propuesta contempla dos modalidades de regalo en función del importe acreditado en el ticket de compra. Así por compras entre 20 y 30 euros se obsequiará con un lanyard (cintas para colgar objetos del cuello) conmemorativo, mientras que con las compras de 30 euros o más se obtendrá un cuaderno conmemorativo. En ambos casos, los regalos son diferentes en función del barrio que se ubique cada comercio.

Cada ticket da derecho a un único regalo, con independencia de que el importe de la compra supere las cantidades establecidas, y no se podrán acumular varios tickets para alcanzar los importes mínimos exigidos. No existe límite de regalos por persona, siempre que se presente un ticket distinto para cada uno de ellos.

Tanto el cuaderno como el lanyard llevan el sello del V Centenario de la Escuela de Salamanca y estarán disponibles en distintos colores en función de la zona de la ciudad en la que se ubique el establecimiento donde se haya realizado la compra, con lo que se pretende poner en valor el comercio de proximidad de toda Salamanca.

Para acceder al regalo, los usuarios registrados en SALdeCompras deberán presentar en la Oficina de Atención al Público el ticket original de compra, sellado por el establecimiento, en el que deben constar la fecha e importe de la operación y los datos del comprador.