Sacyl prescinde de una unidad en Valladolid que atendía a adolescentes con conductas autolesivas

La Gerencia Regional de Salud ha decidido prescindir de la unidad de autolesiones e intento de suicidios ubicada en el Edificio Rondilla de Valladolid que atendía a unos 30 adolescentes con este tipo de problemas y que han comenzado a derivarse a psiquiatría infantil con una lista de espera de varios meses y una frecuencia de atención mucho más amplia.

"Han tirado por la borda el trabajo de todo un año", ha criticado la que era la responsable de la unidad, la psiquiatra infantil Abril Gonzaga, que lamenta, en declaraciones a Europa Press, como el "vinculo creado" con estos pacientes se va a romper por esta decisión.

El programa comenzó en junio del pasado año para tratar trastornos emocionales en adolescentes con conductas autolesivas y suicidas y formaba parte de las consultas que presta el equipo de salud mental infanto-juvenil en la antigua Residencia.

Desde sus inicios ha atendido a 80 jóvenes, 30 de ellos continuaban en consulta hasta que en enero comunicaron a la titular que se iba a dejar de prestar este servicio. "Hasta ese momento tenía libertad de frecuencia y horario y podía ver a los pacientes hasta dos y tres veces por semana sin interferir en mi residencia en urgencias como psiquiatra infantil", explica la doctora.

Es con la llegada del nuevo jefe de Servicio cuando, en el mes de junio, se le traslada a Abril Gonzaga que debe ir "dando de alta" a sus pacientes o derivarlos a psiquiatría infantil con "lista de espera de tres y cuatro semanas" porque la decisión era "firme".

En este sentido, la doctora denuncia que se trata de "adolescentes" que se están medicando y que no se les puede dejar "a la deriva". "Solo les queda acceder a las consultas de psiquiatría infantil", ha reiterado para insistir en que no tienen la "inmediatez y rapidez" que precisan por su estado.

Una decisión que viene provocada, en sus palabras, por la marcha de la anterior psiquiatra infantil. "Me comunicaron que no iban a ampliar personal y que tendría que ocupar su vacante", ha detallado, para rechazar que se vayan a dedicar más recursos y ampliar la frecuencia de consultas para atender a esta treintena de pacientes.

"Es más, en el servicio hay malestar porque si ya está desbordado, ahora se va a aumentar el número de consultas con los pacientes que acudían a esta unidad", ha zanjado.

FAMILIARES

La madre de uno de los pacientes que acudía a estas consultas también ha mostrado su "malestar" por la decisión de Sanidad. "Es que casi no ha durado ni un año, no sé para que la abrieron si luego te dejan colgado de esta manera", ha relatado.

Así, ha incidido en que para ellos es "vital" tener un "referente" y un "vínculo" como el que había establecido con la doctora. "Yo llegué hasta aquí porque un día mi hija me dijo que se quería matar. Y yo no sabía que hacer", relata.

Recuerda que la semana que pasó hasta que la doctora Abril Gonzaga la vio por primera vez fue "angustiosa". "Me dijeron que no me separara de ella las 24 horas del día, cuando eres su enemigo", se ha sincerado para alabar el trabajo de la psiquiatra. "Ha establecido un vínculo con la doctora, le ha enseñado a afrontar las situaciones. Creo que está viva gracias a ella", ha continuado.

La madre de esta paciente advierte de que este tipo de conductas autolesivas "son cada vez más frecuentes", por lo que no entiende cómo se ha tomado esta decisión. "Desde que se ha enterado, ha vuelto a tener los brazos y las piernas llenas de cortes", finaliza.

Desde la Consejería de Sanidad niegan que se vaya a cerrar ni esta, ni ninguna unidad. Aseguran que los pacientes van a seguir recibiendo atención y que los hospitales infanto-juvenil de día, donde se ubica esta unidad, van a recibir más recursos sanitarios.

Hay que recordar que el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el pasado 28 de marzo la creación de una Red de Detección y Alerta para cuidar la salud mental de niños, adolescentes y personas mayores y que el consejero, durante su comparecencia de balance de legislatura habló de un proyecto de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil a domicilio que se estrenará este semestre con la "intención de reducir los ingresos de pacientes de este tipo en más de un 40 por ciento".