Salamanca abre una convocatoria "permanente" de Abioinnova para llegar a una decena más de empresas biotecnológicas

SALAMANCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la apertura de una convocatoria "permanente" que amplía a diez el número de proyectos empresariales a los que puede llegar el programa Abioinnova, la iniciativa "que ayuda a transformar la alta tecnología en el ámbito de la ingeniería biomédica, biosanitaria y biotecnológica en proyectos empresariales reales con espacios de trabajo, laboratorios y mentoría gratuita".

La novedad principal de esta convocatoria reside en las nuevas modalidades de acceso, que permiten a cada empresa o proyecto elegir el nivel de vinculación con Abioinnova según su fase de desarrollo y sus necesidades reales.

Ahora, el Ayuntamiento prevé incorporar hasta un máximo de diez nuevos proyectos que situará al programa con 26 empresas activas, lo que supone "un salto cualitativo que no limita el apoyo del centro a quienes disponen de espacio físico en sus instalaciones", según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Una de las novedades es la oferta de acceso a servicios avanzados (formación, mentorización, internacionalización y conexión con inversores), de forma presencial, virtual o híbrida, sin necesidad de ocupar espacio en el centro. Se permite también la solicitud de un acceso combinado a espacio de trabajo y a los servicios avanzados, lo que se denomina como un modelo de incubación integral.

En esta línea, los proyectos ya pueden acceder al "exclusivo" espacios de trabajo, para proyectos que solo requieran instalaciones y equipamiento especializado y, de esta forma, Abioinnova amplía su alcance a todo el ecosistema regional de innovación en salud, biotecnología e ingeniería biomédica, con independencia de dónde esté ubicada la empresa.

Asimismo, este nuevo modelo tiene carácter permanente: los proyectos podrán solicitar su incorporación en cualquier momento, conforme vayan alcanzando el grado de madurez tecnológica y empresarial necesario a través de las fases de preincubación, incubación y aceleración, y así poder agilizar la entrada de nuevas iniciativas al programa, que tendrá el plazo máximo de resolución y notificación de las solicitudes de seis meses desde su presentación en el registro del Ayuntamiento de Salamanca.