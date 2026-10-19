Sánchez sobre las competencias de las CCAA del PP en vivienda: "No quieren que las haga nadie, ni ellos ni ninguno"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (2d), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez (2i) durante un acto político de precampaña, en la Cúpu - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha ironizado este lunes sobre los recursos ante el Tribunal Constitucional que han anunciado las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox, entre ellas Castilla y León, al decreto de vivienda por considerar que invaden las competencias de las autonomías.

"Es decir, reconocen que tienen competencias en vivienda y no quieren que las haga nadie, ni ellos ni ningún otro", ha sentenciado Pedro Sánchez que ha asegurado que durante los próximos cuatro años reforzará y ampliará la regulación pública de la vivienda para que haya vivienda, entre otros, para los jóvenes.

Pedro Sánchez ha reivindicado la labor del Gobierno progresista frente a la estrategia de la derecha y de la ultraderecha, a la que ha vuelto a reprochar que votaran en contra de la convalidación en el Congreso de los Diputados de los reales decretos leyes de vivienda, tras lo que ha afeado a los los gobiernos de Andalucía, Madrid o Castilla y León que hayan anunciado también que van a recurrir esos decretos ante el Constitucional.

El presidente del Gobierno ha realizado esta reflexión sobre la política autonómica este lunes en Valladolid donde ha protagonizado su segundo mitin de precampaña en Castilla y León.

El dirigente socialista ha elegido la Cúpula del Milenio de Valladolid --el "talismán" del PSOE en las victorias electorales, en palabras de la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo-- donde ha entrado al ritmo del 'No nos podrán parar' de Celtas Cortos, canción que también ha puesto el punto final al acto de precampaña.

Acompañado por los dos ministros vallisoletanos, Óscar Puente y Ana Redondo, y por el secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, el presidente del Gobierno ha llegado a un recinto que se ha llenado y que ha llevado a la organización a colocar sillas en el exterior --el PSOE ha cifrado la asistencia en 2.800 personas entre el interior y el exterior--.

Los asistentes han coreado en repetidas ocasiones "la fuerza de la gente", el lema del PSOE en la campaña a las generales del 29 de noviembre, así como el nombre de Begoña, la mujer del presidente de Gobierno, que ha compartido la reflexión de Óscar Puente de que el PSOE es "el partido del amor".

"Me gusta el ánimo el espíritu con el que estamos afrontando esta campaña, estamos movilizando a la gente y ellos están entrando en miedo y cada vez insultan más, mienten más y amenazan con recortes por supuesto", ha aseverado Sánchez para añadir: "Hasta la propia derecha cree que va a ganar el Partido Socialista".