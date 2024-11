Santonja defiende el carácter "inobjetable" de las investigaciones del historiador Manuel Gómez-Moreno

ZAMORA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, ha defendido este viernes el carácter "inobjetable" de las investigaciones llevadas a cabo a principios del siglo XX por Manuel Gómez-Moreno, el autor cuyo legado se ha recogido en 'Cartas para un Catálogo monumental. Epistolario de Castilla y León (1900-1909)', un doble volumen publicado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua con la colaboración de la Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La obra, editada por los investigadores Josemi Lorenzo Arribas (Universidad Complutense) y Sergio Pérez Martín (Universidad de Valladolid), se ha presentado en el Museo Etnográfico de Castilla y León, ubicado en Zamora, con la presencia del consejero, que ha recordado que el trabajo será objeto de análisis en profundidad durante la jornada científica programada el sábado 30 de noviembre en el mismo emplazamiento.

Esta cita servirá de homenaje a la figura del historiador del arte, arqueólogo y epigrafista granadino Manuel Gómez-Moreno, "referente de la cultura del siglo XX, cuyo trabajo en torno a los catálogos monumentales sobre el patrimonio artístico de las provincias de Ávila, Salamanca, Zamora y León constituyó un hito, creando un nuevo modelo de investigación y de trabajo", según ha explicado Santonja.

En este sentido, el consejero ha mostrado su satisfacción por esta edición y ha tenido palabras de elogio hacia sus autores. "Se trata de un trabajo memorable; es uno de los libros más trabajados del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua; me parece el mejor libro científico que se ha publicado en los últimos años y un catálogo muy especial e interesante", ha señalado Santonja, quien ha destacado la figura de Gómez-Moreno como referente de la investigación en España.

"Cuando supe que estaban trabajando en estas cartas me llevé una grata sorpresa y la edición de este libro es una de las cuestiones que más feliz me han hecho desde que estoy en la Consejería; no se puede escribir mejor, no se puede leer mejor y no se puede ser más preciso porque, además, los medios y recursos que tenía Gómez-Moreno eran muy escasos", ha declarado Santonja,

Por su parte, Josemi Lorenzo Arribas ha precisado que se trata de un libro "prolijo, exacto y preciso". "Se trata de un epistolario que tiene la particularidad de que concentra en un único archivo las cartas de ida y vuelta, la correspondencia de Gómez-Moreno tanto con su padre como con su novia y posterior esposa; suele ser muy raro que se conserven todas juntas en un único archivo", ha zanjado el investigador.