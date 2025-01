Secretariado Gitano cree que CyL tiene una "asignatura pendiente" con este alumnado

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Secretario Gitano ha avisado de que la "asignatura pendiente" de Castilla y León es llegar al "éxito educativo" del alumnado gitano, al que "azota" la "desigualdad" porque no tiene "garantizado el derecho a la educación".

Así lo ha manifestado la directora general de la entidad, Sara Giménez, en declaraciones recogidas por Europa Press antes de la presentación en el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León de los datos del estudio 'Situación educativa del alumnado gitano en España'.

El informe, que recoge datos nacionales aunque refleja también la "realidad" en la Comunidad, alerta de que a los once años el 40 por ciento de este alumnado ha repetido curso, el 62,8 por ciento no llega a graduarse de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), tres de cada cinco jóvenes de entre 16 y 24 años no estudian ni trabajan o el 86 por ciento de esta población vive en situación de pobreza y exclusión.

Estas cifras ejemplifican, tal y como ha destacado Giménez, que "las brechas de desigualdad siguen azotando a los gitanos y gitanas", que se mantienen así a la "cola de la sociedad", lo que, a su juicio, se puede paliar a través de la educación.

"¿Hacia dónde va el progreso de un pueblo si no se tiene garantizado el derecho a la educación? Creo que este es el gran debate serio que tenemos en la actualidad", ha apostillado, para llamar a "aunar voluntades políticas" en este ámbito para que el "pueblo gitano progrese".

De este modo, conseguir esta "llave de la educación" es el objetivo de la Fundación Secretariado Gitano en este 2025 en el que se cumplen 600 años de la llegada de esta población a España, donde en la actualidad hay "flecos pendientes" a la hora de garantizar "el derecho a la educación" a esta población como, ha incidido, reflejan los "datos muy gruesos y muy duros" del mencionado informe, presentado ya en 2024.

"DESVENTAJA"

En este sentido, ha indicato que el alumnado gitano inicia el periodo educativo desde un "punto de desventaja" porque los padres de "generalmente no están instruidos" y las familias viven "en contextos relacionados con la pobreza".

"Entonces es difícil tener un profesor particular cuando necesitas para cualquier desarrollo, cualquier tarea. Incluso en ocasiones es difícil acceder a la digitalización que actualmente es necesaria para el proceso educativo", ha agregado.

Frente a ello, ha puesto en valor programas como los que lleva a cabo la fundación para ofrecer tutorización y apoyo al alumnado y familias, con las que también se tiene que trabajar para que vean la educación como una "herramienta de futuro" y de "progreso".

"Tiene que haber transformación social", ha clamado Giménez, quien ha apelado a las consejerías de Educación de las distintas comunidades autónomas para escuchar las propuestas de "acompañamiento al alumnado gitano", un "gran reto educativo".

En este contexto, se ha referido a Castilla y León, una comunidad autónoma "referente" por sus "buenos resultados" en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), pero cuya "asignatura pendiente es con el alumnado gitano".

"No se ha llegado a esa capacidad de éxito educativo al que sois capaces de llegar con el alumnado de la sociedad en general", ha sentenciado la directora general de Secretariado Gitano, quien ha abogado también por trabajar para acabar con el "desconocimiento" de la sociedad sobre el pueblo gitano, lo que "tiene consecuencias relevantes en la convivencia".

"MUCHO POR AVANZAR"

Por su parte, el presidente del CES, Enrique Cabero, quien ha reivindicado la llegada de los gitanos a España como una de las "grades suertes históricas" por su "presencia cultural, de valores, participación y peso en la sociedad", ha mostrado su "preocupación" por los "extremos" en las mencionadas cifras del informe.

"Nos queda mucho por avanzar y trabajar, como se puede ver en toda la enseñanza posobligatoria, en la enseñanza superior, pero en todo el sistema educativo en su conjunto", ha reconocido, para llamar a las administraciones a atender a las propuestas de Fundación Secretariado Gitano.

Por último, Cabero ha reslatado que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León es "uno de los pocos que recoge expresamente a la comunidad gitana" y "la importancia de articular políticas de acción positiva para garantizar esa igualdad, también en materia educativa y con carácter general".