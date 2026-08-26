Segovia Educa en Verde programa siete actividades en septiembre para descubrir y cuidar el patrimonio natural

El cartel de Segovia Educa en Verde 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia retomará el programa municipal de educación ambiental Segovia Educa en Verde en septiembre con una programación dirigida al público adulto y a grupos con necesidades educativas especiales, con un total de siete actividades orientadas a dar a conocer el patrimonio natural de la ciudad y fomentar la sostenibilidad urbana.

Las propuestas se desarrollarán por las mañanas en los tres espacios municipales vinculados al programa, el Centro de Educación Ambiental La Albuera y Las Arenas, el Jardín Botánico-Centro de Biodiversidad Urbana y el Huerto Didáctico de la Huerta del Baño.

Entre las actividades previstas se encuentra la ruta 'Entre pinos y calizas: el Pinarillo', que se llevará a cabo el día 4 de septiembre y que partirá del Jardín Botánico-Centro de Biodiversidad Urbana para conocer la historia, la flora y la fauna de este singular paraje segoviano.

Asimismo, el Centro de Educación Ambiental de La Albuera y Las Arenas será el punto de partida de tres rutas, entre las que la primera será 'Árboles para una ciudad II', el martes 8 de septiembre, en la que se identificarán las principales especies arbóreas empleadas en las zonas verdes de la provincia.

La segunda ruta, titulada 'En San Lorenzo no es granito todo lo que reluce', se celebrará el martes 15 de septiembre y en ella los participantes descubrirán cómo se formaron los granitoides presentes en este barrio y cuáles son sus actuales formas.

Por último, el día 22 de septiembre, la tercera propuesta 'Cómo brota el agua en San Lorenzo' acercará a los participantes al conocimiento de los diferentes tipos de acuíferos que abastecen las fuentes de esta zona de la ciudad.

Además, la programación incluye dos talleres en el Huerto Didáctico de la Huerta del Baño, que se desarrollarán los días 11 y 25 de septiembre, de los cuales uno estará dedicado al compostaje con la posibilidad de conocer el proceso y tamizar compost maduro, mientras que el segundo permitirá descubrir los secretos del cultivo de las coles mediante su plantación en los bancales del huerto.

A lo largo del mes de septiembre, el equipo educativo también continuará con las revisiones de las compostadoras y vermicompostadoras domésticas y de grandes productores que participan en el proyecto 'Vecinos del Montón', según ha trasladado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el sábado 12 de septiembre se llevará a cabo otra ruta y en esta ocasión será por el Valle de Tejadilla junto a la Asociación de Vecinos Santa Teresa-Puente de Hierro.

Por otra parte, como es habitual durante la Semana Europea de la Movilidad, Segovia Educa en Verde celebrará el Parking Day en la mañana del 18 de septiembre en tres plazas de aparcamiento de la calle José Zorrilla.

Estas plaza se convertirán en espacios públicos ajardinados en el marco de iniciativa internacional y acogerán talleres de jardinería con la participación de centros de educativos de la zona.

Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren reserva previa, excepto el Parking Day, que estará abierto a toda la ciudadanía.

Las reservas se realizarán por orden de inscripción a través del teléfono 636 375 689, de 9.00 a 13.30 horas, o a través del correo electrónico reservas@segoviaeducaenverde.com, en el que se deberá indicar el nombre de la actividad, la fecha y el número de asistentes.

De esta forma, toda la programación puede consultarse en el blog de Segovia Educa en Verde, www.segoviaeducaenverde.com, así como en sus perfiles de Instagram y Facebook.