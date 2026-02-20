La segunda edición de la Fiesta de las Familias reúne mañana en la Cúpula del Milenio a más 750 personas. - ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de las Familias reunirá este sábado en la Cúpula del Milenio de Valladolid a más de 750 personas. Se consolida así, en su segunda edición, un encuentro impulsado por la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Valladolid para favorecer el encuentro entre familias, que son la base de la sociedad, y promover la vocación al matrimonio abierto a la vida.

La Fiesta de las Familias comenzará a las 11.30 horas con una marcha desde la Acera de Recoletos, esquina con Plaza de Zorrilla, hasta la Cúpula del Milenio, donde a las 13.30 horas el Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, presidirá la celebración de la Eucaristía, en la que se rezará por todas las familias vallisoletanas. Especialmente, por aquellas que atraviesan cualquier tipo de dificultad.

Tras la Eucaristía, los inscritos compartirán una comida fraternal a base de paella. La Fiesta de las Familias, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, se prolongará por la tarde con el espectáculo de magia del ilusionista Robert Sirgo, a las 16.00 horas; la actuación de Hakuna, a las 17.30; y la música de DJ Lorenz, a las 18.30 horas.

Con la Fiesta de las Familias, la Archidiócesis de Valladolid quiere ofrecerse al conjunto de la Iglesia Católica y de la sociedad vallisoletana como familia de familias y, al mismo tiempo, dar testimonio público de la belleza de su comunión, así como de la alegría de ser familia, en espacios que, como éste, ayuden a favorecer el encuentro, la oración y la celebración en un ambiente festivo.