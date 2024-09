Seminci incluye los estrenos de 'Into de Wonderwoods', del codirector de 'Persépolis', y 'Last Swim', Premio en Berlín

Imagen de 'Into the Wonderwoods', de Alexis Ducord y Vincent Paronnaud.

Imagen de 'Into the Wonderwoods', de Alexis Ducord y Vincent Paronnaud.

Forman parte de las secciones Miniminci y Joven, que ofrecerán charlas con directores



VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miniminci y Seminci Joven, las secciones con las que la Semana Internacional del Cine de Valladolid persigue el objetivo de impulsar la cinefilia en las nuevas generaciones, incluirán diversos estrenos, entre ellos 'Into de Wonderwoods', del codirector de 'Persépolis', y 'Last Swim', Premio Juventud en el Festival de Berlín.

En concreto, la 69 edición del certamen pondrá nuevamente en marcha Miniminci, la sección dirigida a los centros educativos de Primaria, que ofrecerá los estrenos nacionales de cuatro largometrajes de animación.

Estos serán 'Into the Wonderwoods', de Alexis Ducord y Vincent Paronnaud --codirector junto a Marjane Satrapi de 'Persépolis'--, una adaptación al cine de la tira cómica de Paronnaud, conocido como historietista con el sobrenombre de Winshluss.

La propuesta está protagonizada por Ángelo, un niño de diez años, convertido en héroe a la fuerza cuando sus distraídos padres se olvidan de él en un área de descanso y el niño se embarca en un misterioso mundo habitado por criaturas extrañas y maravillosas.

Asimismo, inspirada en 'El Quijote' de Miguel de Cervantes, 'Giants of La Mancha', de Gonzalo Gutiérrez (Argentina/Alemania), llevará a los espectadores a un viaje extraordinario y aventurero para toda la familia, siguiendo a Alfonso, de once años, heredero de Don Quijote, y sus tres conejos imaginarios.

'Elli y los monstruos', de Piet De Rycker y Jesper Miller (Alemania) es otra de las propuestas, la cual abordará cómo el deseo de tener un hogar es tan fuerte que incluso se puede encontrar a tu familia donde ni siquiera buscabas.

Asimismo, 'Rebellious', de Alex Tcit'cilin (Reino Unido), versión moderna de los cuentos de hadas clásicos, estará protagonizada por una joven princesa que desafía a su padre rompiendo la tradición y eligiendo como esposo a un joven inteligente y estudioso.

La programación de Miniminci se completará con 'Dalia y el libro rojo', de David Bisbano; 'SuperKlaus', de Steve Majaury y Andrea Sebastiá; y 'Zorro y liebre salvan el bosque', de Mascha Halberstad, además de dos sesiones de cortometrajes.

Además, Miniminci elegirá su imagen oficial mediante el concurso escolar de carteles, celebrará coloquios con algunos de los equipos de las películas y pondrá a disposición de los centros escolares guías didácticas de cada título para que los docentes puedan trabajar con sus alumnos antes y después del visionado.

SEMINCI JOVEN

Por su parte, Seminci Joven, sección concebida para un amplio espectro de edad --desde alumnos de Secundaria hasta la Universidad y más allá--, ofrecerá también cuatro estrenos exclusivos, entre ellos 'Edge of Summer', de la debutante Lucy Cohen, sobre una niña con un padre ausente que pasa sus vacaciones con su madre en Cornualles a principios de los años 90.

En el marco de esta sección también llegará a la Seminci la gran sensación del apartado Generación 14plus del Festival de Berlín, 'Last Swim', película ganadora del Oso de Cristal y que es el prometedor debut del cineasta británico Sasha Nathwani.

Así, Nathwani visitará Valladolid para charlar con el público sobre esta historia que sigue a un grupo de estudiantes londinenses durante el día en que finalizan su último curso en el instituto, según ha informado la organización del festival en un comunicado recogido por Europa Press.

El resto de estrenos pertenecen al género de animación. En concreto, son 'Kensuke's Kingdom', de Neil Boyle y Kirk Hendry, película de animación que adapta el homónimo libro para niños de Michael Morpurgo, autor al que también llevó a la pantalla Steven Spielberg en 'Caballo de guerra', sobre un niño que viaja con su familia alrededor del mundo y se queda atrapado en una isla aparentemente desierta-

También se proyectará 'The Glassworker', de Usman Riaz, primera película animada dibujada a mano de la historia de Pakistán, que ahonda en la vida de un joven soplador de vidrio y sus relaciones a lo largo de los años, mientras su tierra atraviesa guerras y conflictos.

Igualmente, Seminci Joven exhibirá 'Anzu, gato fantasma', de Yoko Kuno y Nobuhiro Yamashita, un anime japonés que combina animación y rotoscopia estrenado en la Quincena de los Cineastas de Cannes. La propuesta presenta a un gato de 37 años que habla y vive como un humano.

También forma parte de esta sección 'Salvajes', de Claude Barras --autor también de 'Mi nombre es Calabacín', nominada al Oscar y Premio EFA de la categoría--, película de animación stop-motion con mensaje ecologista sobre un pequeño orangután que se refugia en una plantación huyendo de la deforestación que está causando una gran multinacional.

El público también podrá ver en Seminci Joven los títulos que compiten en otras secciones del festival. De Sección Oficial se ha seleccionado 'The Most Precious of Cargoes', de Michel Hazanavicius, primera incursión del ganador del Oscar por 'The Artist' en el mundo de la animación en una película que abre otra perspectiva a la narración del Holocausto en el cine.

De Punto de Encuentro, se ha escogido 'A nuestros amigos', de Adrián Orr, que narra la metamorfosis de la actriz Sara Toledo y transita ante nuestros ojos de la adolescencia a la madurez; 'Holy Cow', de Louise Courvoisier; 'Moon', de Kurdwin Ayub, y 'Toxic', de Saule Bliuvaite.

Seminci Joven propondrá además los estrenos europeo y mundial, respectivamente, de las películas de Tiempo de Historia 'Hija del volcán', de Jenifer de la Rosa, donde la cineasta afincada en Valladolid indaga en sus raíces, ligadas a la trágica erupción en Colombia en 1985 del volcán Nevado del Ruiz, que costó la vida a más de 23.000 personas; y 'Mi hermano Ali', de Paula Palacios, donde la directora sigue con su cámara durante doce años el tortuoso camino de Ali, un joven pícaro y entrañable.

Esta programación se completará con una sesión integrada por cinco cortometrajes de Sección Oficial, '400 Cassettes', de la guionista y directora griega Thelyia Petraki; 'Lluna de sal', una producción de ESCAC que dirige Mariona Martínez; 'Marion', de los británicos Joe Weiland y Finn Constantine, producido por las actrices Cate Blanchett y Sienna Miller; 'Nens', de Anna Martí Domingo con producción de Malmo Pictures y Nocturna Pictures (Suro), y 'Punter', del sudafricano Jason Adam Maselle, con Spike Lee como productor.

SEMINCI EN LA PROVINCIA

Por otro lado, los municipios Nava del Rey e Íscar se sumarán este año a las actividades del departamento de Educación, en colaboración con la Diputación de Valladolid.

Seminci en la provincia programará este primer año los largometrajes 'Ernest y Celestine: cuentos de invierno', de Julien Chheng y Jean-Christophe Roger, y 'El universo de Óliver', de Alexis Morante, ganador de la sección Seminci Joven en 2022, películas que dispondrán de su propio material didáctico.

El programa educativo de Seminci cuenta además con una serie de actividades complementarias pensadas para acercar el festival a un público amplio y con distintas inquietudes, como el mencionado concurso para elegir el cartel anunciador de la sección Miniminci o el programa formativo Jóvenes Programadores Seminci. A través de este programa, un grupo integrado por quince jóvenes entre 16 y 23 años vivirá la experiencia de seleccionar, acompañar y dirigir la presentación ante el público y el equipo técnico y artístico de una de las películas del festival.