Sen destaca el apoyo del Gobierno a los pueblos "sin importar el tamaño" durante una visita a Trigueros (Valladolid)

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, visita las casas cueva de Trigueros del Valle (Valladolid). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

TRIGUEROS DEL VALLE (VALLADOLID), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha destacado el apoyo del Gobierno de España a los pueblos, "sin importar el tamaño", con las diferentes actuaciones financiadas por el Ejecutivo.

Así lo ha expresado en una visita a la localidad vallisoletana de Trigueros del Valle donde, acompañado por el alcalde del municipio, Pedro José Pérez Espinosa, ha conocido algunas de estas actuaciones que han permitido dinamizar la zona.

"Trigueros del Valle cuenta con algo más de 300 habitantes que también merecen infraestructuras actualizadas y atractivos turísticos, como su castillo o las casas-cuevas, para promocionar la llegada de visitantes a la comarca", ha afirmado.

La Delegación del Gobierno ha incidido en que el castillo de Trigueros del Valle, uno de los grandes atractivos turísticos de este pequeño municipio, se ha beneficiado de actuaciones a través del 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Castillo de Valladolid: observa, disfruta y cuenta' de la Diputación de Valladolid, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos procedentes de la Unión Europea-Next Generation EU, que ha dejado en la provincia de Valladolid algo más de 2,1 millones de euros de inversión.

Además, el delegado ha explicado que dentro del municipio, el Gobierno de España también ha subvencionado con cerca de 100.000 euros, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, proyectos innovadores de transformación territorial, reactivación de la actividad socioeconómica y lucha contra la despoblación con el objetivo de revalorizar el espacio rural, promovidos por Entidades Locales de zonas que se enfrentan al reto demográfico.

Parte de esta inversión del Gobierno de España irá destinada a la adecuación de una de las casas-cueva de la localidad como centro de dinamización y recepción de visitantes; la redacción de un plan estratégico y la creación de una oficina técnica para intentar atraer turismo a Trigueros del Valle y reforzar su oferta actual.