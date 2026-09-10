Serrada (Valladolid) celebrará la XLII Fiesta de la Vendimia del 18 al 20 de septiembre con catas, música y concursos

Presentación de la XLII Fiesta de la Vendimia de Serrada (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Serrada celebrará la XLII edición de la Fiesta de la Vendimia del 18 al 20 de septiembre, tres jornadas en la que se llevarán a cabo catas, música, gastronomía, espectáculos, arte y concursos.

La jornada del sábado estará marcada por la apertura de las diferentes citas que se desarrollan en el marco de esta cita, la XXXIX Feria de Artesanía, la XI Feria Gastronómica y la XXXI Feria de Arte, así como por demostraciones de cetrería a cargo de Halconeros de Castilla, música y diferentes actividades para todos los públicos.

La programación vitivinícola contará con la posibilidad de realizar el sábado la Visita Memoria Habitada en Bodegas de Alberto, con un precio de 20 euros, previa reserva en enoturismo@dealberto.com.

A las 19.30 horas llegará uno de los actos centrales, el pregón de la Fiesta de la Vendimia, que este año correrá a cargo de Alberto Sanz, propietario de Bodegas y Viñedos Vicaral, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

A continuación tendrá lugar la proclamación de la Vendimiadora Mayor y la Vendimiadora Infantil, uno de los momentos" más entrañables" de la celebración, un acto en el que, además, se sorteará este año una barrica donada por el Ayuntamiento a beneficio de la Junta Local de Serrada de la Asociación Española contra el Cáncer.

La noche continuará con la tradicional 'Quema de la madre', un espectáculo ritual que representa simbólicamente el final de la cosecha anterior y el comienzo de una nueva vendimia, que este año contará con la compañía Kull d' Sac para dar paso después al protagonismo de Cañoneros, que ofrecerá un recorrido por el pop-rock de los años 80 y 90, seguido de discomovida.

PROGRAMA DEL DOMINGO

El domingo se desarrollará "uno de los grandes atractivos de la programación", pues se llevará a cabo, a las 12.00 horas, una cata de vinos de elaboraciones exclusivas del mundo, dirigida por el reconocido sumiller Miguel Ángel Benito.

La propuesta permitirá descubrir nueve elaboraciones procedentes de cuatro países, en una selección "especialmente singular" que reunirá vinos de diferentes denominaciones y estilos, desde Champagne y Tokaj hasta Oporto, Jerez, Rueda, Alicante o Montilla-Moriles. Esta cata contará con plazas limitadas y las entradas pueden adquirirse a través de eventosenserrada.es.

Igualmente, el domingo volverá a poner el foco en las tradiciones de la vendimia, ya que a las 18.00 horas tendrá lugar la tradicional Pisada de la Uva y Degustación del Primer Mosto de la cosecha 2026, acompañada por música tradicional de dulzainas.

La jornada incluirá, además, el XXXI Concurso de Pintura Rápida, el XXIV Concurso de Pintura Rápida Infantil, espectáculos de circo y clown, música en directo, exhibiciones de cetrería y la entrega de los diferentes premios.

El cierre de la Fiesta llegará con la Merienda Popular de nuestras cocineras, el Gran Brindis de la Vendimia, patrocinado por la Ruta del Vino de Rueda, y el espectáculo 'Vinum', de la compañía Arvine Danza, que pondrá el broche final a tres días dedicados al vino, la cultura y las tradiciones de Serrada.

De forma paralela, durante todo el fin de semana, Serrada albergará la Carpa del Vino, lugar donde se podrán degustar y adquirir vino de las bodegas Val de Vid, Diez Siglos de Verdejo, Marqués de Cáceres, Mayor de Castilla y de Alberto, además de vino ofrecido por la D.O. Rueda.

Asimismo, se podrá visitar la exposición 'Cicatrices', del artista Manuel Mochales, en la Sala de exposiciones del Centro Cívico de la localidad, que además acogerá juegos infantiles y animación de calle.