El Servicio de Publicaciones de la ULE obtiene cuatro sellos nacionales de calidad académica

Fotografías de las cuatro monografías premiadas del Servicio de Publicaciones de la ULE. - FOTOGRAFÍAS DE LAS CUATRO MONOGRAFÍAS PREMIADAS DE

LEÓN 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha obtenido cuatro Sellos de Calidad en Edición Académica CEA-APQ 2025, concedidos por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y avalados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Las cuatro monografías presentadas por la ULE han recibido este reconocimiento en la tercera convocatoria del sello, en la que han resultado acreditadas 48 obras de 18 editoriales universitarias y académicas de toda España.

El director del Servicio de Publicaciones de institución, José Manuel Trabado, ha explicado que el reconocimiento no responde a una lógica competitiva y se basa en la evaluación de los procesos editoriales y de la calidad científica de cada obra.

Trabado ha señalado también que la acreditación certifica de los sellos han superado filtros públicos, tipificados y plenamente trazables, lo que supone "una garantía de rigor académico tanto para los autores como para las agencias de evaluación".

El director del Servicio de Publicaciones ha indicado, además, que este respaldo institucional "pone de manifiesto la labor sostenida del Servicio de Publicaciones en favor de una edición académica rigurosa, profesionalizada y alineada con los estándares nacionales e internacionales de calidad".

OBRAS PREMIADAS

Las obras reconocidas reflejan la diversidad temática y metodológica de la producción científica de la ULE. Así, el estudio 'El escultor Gregorio Español (1554-1631) y los seguidores de Gaspar Becerra en la antigua diócesis de Astorga', de Rubén Fernández Mateos, aborda el patrimonio artístico local desde una perspectiva académica especializada, mientras 'Mauricio, obispo de Burgos (1238): entre París, Limoges y Castilla', de María Concepción Cosmen Alonso y José Alberto Moráis Morán, analiza una figura clave del siglo XIII en el contexto europeo y castellano.

Por otra parte, la obra 'BLACK POWER. Respeto y derechos civiles en Estados Unidos', de Héctor Caño Díaz, examina uno de los movimientos sociales y políticos más relevantes del siglo XX; el libro 'La patografía en España. Visiones y relatos de la salud en el cómic', de Inés González Cabeza, analiza la experiencia de la enfermedad desde el lenguaje del cómic.

Este último estudio, que según Trabado "ejemplifica la capacidad de tender puentes entre las humanidades y las ciencias de la salud", ha sido reconocido además como Mejor Monografía en Ciencias de la Salud en los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria.