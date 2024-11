'¿Y si fuera tu hermana?' es el lema de la nueva campaña de prevención contra la violencia de género en Salamanca

SALAMANCA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor', han puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género bajo el título '¿Y si fuera tu hermana?'.

Según ha explicado en rueda de prensa la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, el lema principal está apoyado por 'Y si fuera tu madre' o 'Y si fueras tú' y se han elaborado carteles con estas frases, además de realizarse un vídeo monólogo interpretado por la actriz salmantina Laura de la Calle, que se difundirán en medios de comunicación, a través de redes sociales, en la página web www.ysifueratuhermana.es y en mupis repartidos por la ciudad.

La campaña, en esta ocasión, se centra en prevenir las agresiones sexuales en el ocio nocturno, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de erradicar este grave problema social.

De esta forma, la iniciativa también se expondrá en establecimientos de hostelería, con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca.

Además, la acción usa un tono directo, busca la atención de los usuarios de estos establecimientos y se realizan las preguntas '¿y si fuera tu hermana?', '¿y si fuera tu madre?', '¿y si fueras tú?', '¿cambiaría esto tu percepción sobre las agresiones sexuales?', '¿seguro que nunca te has hecho esta pregunta? Podríamos seguir', '¿y si el agresor fuera tu hermano?, ¿tu padre?, ¿tu amigo?'. Con estas preguntas, como ha subrayado Miryam Rodríguez "se pretende poner al 'posible' maltratador-acosador-agresor ante un espejo y enseñarle esa parte que no quiere ver, que no ha contemplado y que nunca se ha parado a observar".

La campaña, por tanto, busca concienciar al posible agresor y hacerle valorar que pasaría si alguien de su entorno cercano pudiera sufrir acoso o algún tipo de agresión sexual en sus momentos de ocio nocturno. En definitiva, como ha explicado Rodríguez, "empatizar, prevenir y educar a la población sobre los riesgos y las señales de alerta de un problema como son las agresiones sexuales".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor', Ascensión Iglesias, ha destacado que actualmente vivimos un contexto donde cada vez más mujeres y hombres se animan a denunciar los casos de agresiones sexuales en el ocio nocturno, a lo que ha añadido que es esencial estar "comprometidos" como sociedad con la protección de los derechos y la dignidad de las personas afectadas.

La campaña 'Y si fuera tu hermana', ha finalizado, "no sólo es una llamada a la acción para los posibles agresores, sino también un mensaje claro para todos los ciudadanos sobre la importancia de la prevención antes de que exista una agresión sexual".

"La violencia sexual no es un problema aislado, es responsabilidad de todos y debemos actuar pensando en las posibles víctimas", ha sentenciado Iglesias.