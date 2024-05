Skylab presenta su segunda edición en busca de la profesionalización del sector en el turismo de estrellas abulense

ÁVILA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila y Fundación Ávila, junto con el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA), han presentado esta tarde la segunda edición del programa Skylab, que tiene como fin profesionalizar el turismo de estrellas en la provincia de Ávila mediante la formación específica y de calidad a los agentes implicados en él.

El presidente de GOAA, Raúl Muñoz, ha querido destacar la importancia de una buena formación astronómica para poder desarrollar luego aspectos turísticos en los distintos municipios y zonas rurales donde se potencia este tipo de turismo.

Entre los días 25 y 28 de julio de 2024, Arenas de San Pedro acogerá la segunda edición de esta laboratorio estelar, donde acudirán presencialmente más de 30 personas de manera presencial, con el fin de "crear personal especializado en astroturismo", un territorio aún por explorar, que aún está en sus primeros pasos, ha comentado Muñoz, pero en el cual "detectamos un problema potencial muy importante que era la calidad en la formación, y es que si no hay técnicos con calidad, si no hay calidad en la oferta", podría generar problemas y no obtenerse los resultados positivos turísticos que se pretendían con ello.

Por esta razón, desde la Diputación de Ávila y Fundación Ávila, a través de este convenio por el que el pasado año se otorgaron 18 mil euros, y este año 20 mil, se podrá impartir formación específica, a cargo además de especialistas en el tema, como son los integrantes del GOAA, con el fin de profesionalizar el sector.

Esta formación está dirigida a emprendedores, alojamientos turísticos, restaurantes, bodegas, agentes de desarrollo rural, guías turísticos, agentes turísticos, y todo tipo de personas relacionadas con el entorno del turismo, que además quieran desarrollar el turismo de estrellas, el astroturismo.

Para acceder a estos talleres, los interesados tienen que estar o bien empadronados en la provincia, o bien tener negocios ubicados en la tierra abulense.

"Una formación autóctona, de un precio de cincuenta euros, en calidad de compromiso de asistencia, y con una formación que tendrá una duración de cuarenta horas intensivas".

Estas se dividirán en cinco módulos principales tales como astronomía general, astroturismo, instrumentación, aplicaciones digitales y prácticas.

Todo ello desarrollado en cuatro días, con ocho horas teórico prácticas cada jornada, a las que se sumarán dos horas de observación por la noche de distintos tipos.

Serán doce los especialistas que impartan esta formación, la mayoría monitores Starlight, todos grandes conocedores de la materia y especialistas en sus ramas particulares, y el plazo de inscripción comenzará el 1 de mayo a través de la página web del proyecto, www.skylab-formacion.es El año pasado tuvo lugar el primer Skylab, con sesenta personas formadas que este año ya se encuentran realizando varias actividades y proyectos, soportados por la placa que les acredita como conocedores y expertos en el tema, y que pueden colocar en su alojamiento, lugar de trabajo o donde se desarrolle su actividad, también avalada por un carnet específico como dinamizado Skylab, que les identifica como personal formado específicamente.

Gracias a estos talleres el personal dedicado al astroturismo en la provincia de Ávila contará con formación de calidad, y gracias a ello "las estrellas y los cielos de nuestra provincia serán un motor de desarrollo económico", según ha explicado Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila.

Una manera de que además la calidad de los cielos de Ávila se conozcan no solo en el territorio abulense, "sino que también pasen nuestras fronteras en ese proyecto ambicioso y provincial que verá la luz" dentro de poco como es Stellarium.

Precisamente a este proyecto se ha referido Carlos García al ser preguntado por su situación, y ha asegurado que dentro de unas semanas "tendremos ya el proyecto básico y una cantidad aproximada de la inversión que va a realizar la Diputación".

Con mucha ilusión, ha dicho, este proyecto "será transversal a la estrategia de turismo que tiene la institución provincial", gracias también al trabajo conjunto con asociaciones y personas, ha resaltado, que de manera directa o indirecta ven al turismo como una fuente de ingresos desde el sector profesional.

Para Dolores Ruiz Ayúcar, presidenta de Fundación Ávila, es de agradecer la colaboración tan fructífera con la Diputación de Ávila y el GOAA, que permiten sacar junto a esta fundación proyectos tan importantes para el desarrollo de la provincia de Ávila.