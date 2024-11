Sobreseída la causa contra siete personas de Ávila acusadas de dedicarse al cultivo de marihuana en España y Suiza

ÁVILA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Instrucción 2 de Arenas de San Pedro (Ávila) ha sobreseído la causa contra siete personas que fueron detenidas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas, cultivo y elaboración de droga y asociación ilícita, por pertenecer a una trama empresarial dedicada al cultivo ilegal de marihuana en España y Suiza.

Todo comenzó con la inspección de dos explotaciones agrícolas en Candeleda para comprobar que el cultivo de cañamo industrial de una de ellas era ese cáñamo y no cannavis 'sativa'. El análisis de un cáñamo superó el porcentaje TCH, además de tener un alto contenido en CBD. Su cultivo y comercialización está permitido en países como en Suiza pero prohibido en España.

Según la resolución del Juzgado de Instrucción 2 recogida por Europa Press, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito ya que se considera que las plantaciones de los investigados eran destinadas a cáñamo industrial, ya que las pruebas realizadas arrojan que algunas muestras del cáñamo no tienen contenido TCH y las que lo tienen son inferiores al 0,5 por ciento (se considera que no es cáñamo industrial cuando tiene una concentración en THC superior al 0,5).

Además, se ha comprobado que la empresa de Suiza para la que se realizaban los cultivos se dedica a comprar cáñamo industrial para posteriormente procesarlo y venderlo.

Por ello, se ha decretado el sobresimiento provisional de la causa, ante el cual cabe la presentación de recurso.