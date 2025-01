Cambio de alcalde en Gallegos del Pan (Zamora) tras una moción de censura contra el PP

ZAMORA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El socialista Jerónimo Cantuche se ha convertido en nuevo alcalde de la localidad zamorana de Gallegos del Pan tras haber salido adelante una moción de censura presentada por tres concejales socialistas contra el anterior alcalde, Paulino Masero, del Partido Popular.

Gallegos del Pan es una localidad menor de 250 habitantes, por lo que los vecinos no votan a los partidos y sí a los concejales, a título personal, lo que produjo que la dimisión de un edil del PP haya posibilitado que la persona en entrar al Pleno sea Antonia Pastor, concejala del PSOE.

Se trata de un cambio que ha modificado el equilibrio de poder en el Pleno y que ahora hace que triunfe la moción de censura. En una extensa justificación de la moción de censura, los concejales socialistas firmantes han censurado el "deterioro de la capacidad del Gobierno municipal para tomar medidas en favor de los vecinos" y de la "total falta de iniciativa y dejadez de funciones" del equipo liderado por Masero.

Como muestra de ello, los socialistas han denunciado que el pueblo no tiene presupuestos del año 2024 aprobados y que comienza el año 2025 sin siquiera proyecto.

El alcalde saliente ha defendido que la situación de los últimos meses obedece a la baja de la secretaria municipal y a que su sustituto *no sabía nada* de temas municipales. "No es que yo no haya querido hacer nada, es que no he podido", ha añadido Masero.