Soria actualiza el reglamento de las Naves Nido de Valcorba para autorizar prórrogas una vez agotados los diez años

SORIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha actualizado el reglamento de las Naves Nido del polígono de Valcorba que permitirá autoriza prórrogas extraordinarias una vez agotados los diez años de estancia.

El Pleno del Ayuntamiento de Soria ha dictaminado este martes, con los votos favorables de PSOE y VOX y en contra del PP, la modificación del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Post Vivero-Naves Nido del Polígono Industrial de Valcorba.

Una actualización que permitirá adaptar este instrumento de apoyo empresarial a la realidad actual y seguir favoreciendo la creación, desarrollo y consolidación de empresas y empleo en la ciudad, según han informado desde el consistorio soriano.

El concejal de Empleo, Goyo García, ha explicado que "se trata de una actualización para incluir la nueva fase y atender situaciones excepcionales que se han detectado en la comisión mixta de trabajo que mensualmente analiza el convenio vigente desde 2013".

En este mismo sentido, ha destacado el éxito de la iniciativa con todas las naves ocupadas y recordado las dos reivindicaciones de la ciudad para el área industrial de la capital como son "una nueva fase de naves que hemos demandado dentro del Plan Soria y la inclusión de Valcorba en la red Cylog con un centro logístico".

Ambos puntos llevan años estancados y el concejal ha confiado en poder conocer en próximas fechas "novedades por parte de la Junta que es quien tiene las competencias en la materia".

Para acabar, también ha insistido en que se trata de un polígono atractivo con proyectos ya consolidados como Copiso u otros emergentes como Numantia y apunta a que "todo lo que sea mejorar los equipamientos nos hará más competitivos y atractivos cuando llamamos, y lo hacemos de forma constante, a distintas puertas para atraer proyectos".

Las Naves Nido son un proyecto desarrollado conjuntamente por el Ayuntamiento de Soria y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria.

El programa pone a disposición de las empresas 17 naves industriales de propiedad municipal, con superficies de entre 500 y 1.000 metros cuadrados, con el objetivo de facilitar su implantación y consolidación durante sus primeros años y contribuir, al mismo tiempo, a la dinamización del polígono industrial de Valcorba.

La principal novedad de la modificación afecta a la duración de las cesiones.

El reglamento mantiene un periodo inicial de cinco años, prorrogable por otros cinco, pero incorpora la posibilidad de que, una vez alcanzados los diez años, la Comisión de Seguimiento pueda autorizar una prórroga temporal extraordinaria, previa solicitud de la empresa y siempre que no existan solicitudes aprobadas de otras compañías para ocupar una Nave Nido.

Si posteriormente se aprobara una nueva solicitud, la empresa beneficiaria de esa estancia extraordinaria dispondrá de un máximo de tres meses para abandonar la nave.

FÓRMULA "MÁS FLEXIBLE"

Esta modificación responde a la experiencia acumulada desde la puesta en marcha del programa y a situaciones concretas de empresas que, después de completar su periodo ordinario de estancia, mantienen actividad y empleo y pueden continuar temporalmente en las instalaciones mientras no exista demanda de nuevas empresas.

La Comisión Mixta de Seguimiento acordó promover este cambio tras analizar la petición de prórroga de 'Granito de Tela S.L.U.', instalada desde agosto de 2016, y considerar que concurrían circunstancias de interés social y económico para permitir la continuidad temporal de su actividad.

De esta forma, se introduce una fórmula más flexible que permite "aprovechar al máximo las instalaciones municipales sin limitar el acceso de nuevos proyectos empresariales", ya que estos últimos tendrán prioridad cuando exista demanda.

La revisión también actualiza el régimen económico de las Naves Nido y para las instalaciones de 500 metros cuadrados, el canon queda establecido en 300 euros mensuales más IVA durante los tres primeros años, 350 euros entre el cuarto y el séptimo y 400 euros entre el octavo y el décimo.

En las naves de 1.000 metros cuadrados, las cuantías son respectivamente de 500, 550 y 600 euros mensuales más IVA.

Además, la Comisión de Seguimiento podrá establecer modificaciones o bonificaciones atendiendo a criterios como la creación de empleo, la inversión realizada o la condición de nueva empresa.

La actualización mantiene también los requisitos para acceder al programa: empresas con menos de diez años desde su creación, domicilio social en la ciudad de Soria, establecimiento de la actividad en la Nave Nido de Valcorba y presentación de un proyecto que acredite su viabilidad económica.

La modificación forma parte de la colaboración mantenida entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para impulsar el emprendimiento y la actividad económica.

Ambas instituciones formalizaron en 2013 el convenio para la gestión del Post Vivero-Naves Nido y renovaron esta colaboración mediante un nuevo convenio en diciembre de 2023.

La Comisión Mixta de Seguimiento aprobó por unanimidad la propuesta de actualización, que incluye el régimen excepcional de prórrogas y la adaptación del número de naves y de las cuotas a la situación real del programa.

El reglamento establece finalmente que sus modificaciones requieren el dictamen favorable de la Comisión de Seguimiento y la aprobación de los órganos competentes del Ayuntamiento de Soria y de la Cámara de Comercio.

El nuevo texto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la web de la Cámara.