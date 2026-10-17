La Lotería deja parte de un segundo premio en Medina del Campo (Valladolid) y Ponferrada (León)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 17 de octubre, ha dejado parte de un segundo premio, que ha repartido 120.000 euros al número y ha recaído en el 20.183, en la localidad vallisoletana de Medina del Campo y en la leonesa de Ponferrada, según datos de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

En concreto, los billetes con las mencionadas cifras ganadoras se ha consignado, entre otros puntos, en la Administración número 2 de Medina del Campo, situada en la calle Maldonado, 17, y en la Administración 4 de Ponferrada, ubicada en la calle Ancha, 14.

Por su parte, los reintegros han sido para los números 3, 0 y 5.