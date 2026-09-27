El sorteo de La Primitiva deja un premio de más de 49.000 euros en Fabero (León)

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo.
Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 27 septiembre 2026 10:34
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   LEÓN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El sorteo de La Primitiva del sábado 26 de septiembre ha dejado 49.213,69 euros de un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) en Fabero (León), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

   En concreto, uno de los cuatro boletos acertantes de la mencionada categoría ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Fabero.

   La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del 26 de septiembre ha estado formada por los números 3, 9, 10, 30, 36 y 45. El número complementario ha sido el 26, el reintegro el 4 y el Joker el 7368894. La recaudación total ha ascendido a 10.845.014 euros.

   En el sorteo no han aparecido acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos). Ante esta ausencia de premiados, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote para la próxima jornada, en la que un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar hasta 28,5 millones de euros.

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