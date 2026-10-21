Sube un 3,08% la estimación de nacimientos en agosto en CyL, por encima de la media (1,37%)

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VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de Castilla y León ha registrado un incremento del 3,08 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de agosto de 2026 cuando se alcanzaron los 1.151 natalicios con un acumulado de 8.652, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estas cifras mejoran el total nacional que ha crecido un 1,37 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio con un total de 27.743 y un acumulado de 212.856.
Se da la circunstancia además que en agosto de 2025 la estimación de nacimientos en Castilla y León fue negativa y cayó un 0,82 por ciento con 1.078 natalicios entonces y un acumulado de 8.396.