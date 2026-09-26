SystemEU lanza una convocatoria de 7,55 millones para impulsar proyectos innovadores en salud, energía y movilidad

Imagen de archivo de la Junta de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a través de la Dirección General de Industria, participa como autoridad financiadora en la nueva convocatoria abierta del proyecto europeo SystemEU, que movilizará 7,55 millones de euros para financiar proyectos innovadores de transformación digital en los ámbitos de la salud, la energía y la movilidad.

La convocatoria, abierta desde el 15 de septiembre hasta el 16 de noviembre de 2026, está dirigida a empresas, startups, universidades, centros de investigación, administraciones públicas y otros agentes del ecosistema de innovación.

Los proyectos deberán desarrollarse mediante consorcios formados por entidades de al menos dos de las cinco regiones participantes: Baviera (Alemania), Rumanía, Cantón de Tuzla (Bosnia y Herzegovina), la Región Norte de Portugal y Castilla y León (España). Desde prototipos validados hasta soluciones completas demostradas en condiciones operativas.

La iniciativa pretende favorecer que las soluciones digitales innovadoras avancen hacia su aplicación en entornos reales y su posterior llegada al mercado, mientras que la duración de los proyectos será de entre 15 y 18 meses, con el inicio de su ejecución previsto para febrero y marzo de 2027.

SystemEU, que forma parte del programa Horizonte Europa y tiene como objetivo conectar y fortalecer los ecosistemas europeos de innovación, ofrece diferentes modalidades de financiación, adaptadas al tamaño, alcance geográfico y composición de cada consorcio, con un máximo de 600.000 euros por entidad.

La Junta destinará más del 25 por ciento del presupuesto total de la convocatoria a financiar empresas de la Comunidad, lo que permitirá reforzar la cooperación de las empresas y agentes innovadores con otros ecosistemas europeos y facilitar el desarrollo conjunto de nuevos productos, servicios y soluciones tecnológicas con impacto económico y social.

Toda la información está disponible en la página web oficial del proyecto, www.SystemEUvalley.eu