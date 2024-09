Teatro Calderón (Valladolid) acoge este sábado el estreno absoluto de 'Paisajes Humanos', de Alicia Soto

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón acogerá este sábado 28 de septiembre el estreno absoluto de la obra 'Paisajes Humanos', de la compañía de danza Alicia Soto-Hojarasca, que celebra su trigésimo aniversario y que cuenta con la dirección y coreografía de Alicia Soto y la dramaturgia de Julio Martín da Fonseca, Dina Figueiredo y Alicia Soto.

La obra es una producción de la compañia Alicia Soto-Hojarasca en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, el Teatro Calderón de Valladolid, Ayuntamiento de León y Ayuntamiento de Serrada. El espectáculo se ha desarrollado durante residencias artísticas en el Teatro Principal de Burgos, en el Teatro Calderón de Valladolid y en Serrada (Valladolid).

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado este miércoles la obra que "es una retrospectiva interior y una conexión con la naturaleza donde Alicia hace un montaje espectacular en el que se fusiona la danza con paisajes maravillosos salvajes de planeta"

"La creación artística está en un momento excepcional", ha destacado Carvajal, quien además ha defendido la cultura como "un espacio económico importante no solo a nivel de la Comunidad, sino a nivel nacional", por lo que ha defendido la importancia de las residencias artísticas, que permiten ofrecer "a todos los públicos obras como la que presenta Alicia Soto".

Por su parte, el director del Teatro Calderón, José María Viteri, ha celebrado la vuelta de Alicia a Valladolid, que supone "un retorno a sus raíces, donde poder compartir el aprendizaje que ha tenido a lo largo de sus residencias".

La directora de Hojarasca, Alicia Soto, se ha referido a 'Paisajes Humanos' como "una producción en la que la dramaturgia no persigue contar una historia, sino que exige al espectador dejarse llevar, observar detenidamente los cuadros, sin tratar de encontrar un significado más allá de lo que sus emociones digan.

"Se basa en la contemplación y en el hecho de estar aquí y ahora", ha resumido Soto, quien explica que "para representar los seis cuadros, tantos como días tuvo la creación, es necesario contar con un elenco de siete bailarines", y que, para la directora, supone "el montaje más grande realizado hasta la fecha".

Los intérpretes, que pertenecen a distintas generaciones, cubren un perfil necesario para recrear la tribu humana a la que hacen referencias los cuadros.

"Es un regalo que me he dado. Quería hacer una producción grande para conmemorar las tres décadas y me he juntado con siete bailarines. Lo que nunca. Es un reto como creadora porque también es la primera vez que yo no bailo", asegura, mientras insiste en que no va a ser la última producción, pero sí de estas dimensiones.

"Llevaba cuatro años sin crear, y en este caso decidí que había que contar los paisajes de esta naturaleza tan alucinante y tan desgarradora", asegura Soto, quien plantea la puesta en escena en la representación de seis cuadros.

"En un principio eran siete, pero he llegado a seis, que los hemos definido en gerundio porque son los 30 años de la compañía y los hemos definido 30 años en gerundio, y que tendrán un epílogo que lo he llamado 'Estorninos', ya que está basado en todo el movimiento de estos pájaros".

La puesta en escena aborda temas como un la soledad, el amor, "pero siempre desde otro lado", asegura Soto, quien ha adelantado que con esta obra "el calendario de actuaciones está cerrado hasta 2025" y que a partir de entonces verá cómo evoluciona la compañía.