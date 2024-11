El Teatro Liceo acogerá el espectáculo gratuito de danza 'Mulier' con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia c

SALAMANCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo acogerá el próximo lunes 25 de noviembre a las 21.00 horas, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el espectáculo de danza 'Mulier';, "un homenaje a todas esas mujeres que no tienen voz", según ha destacado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez.

A partir del jueves, 14 de noviembre, desde las 11.00 horas, se podrán retirar las invitaciones de forma gratuita, un máximo de dos por persona, hasta agotar el aforo, a través del siguiente enlace de la página web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes: https://culturasalamanca.sacatuentrada.es/es/entradas/mulier..., tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Quienes asistan al espectáculo recibirán gratuitamente un calendario de 2025 editado por el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca, en el que se promueve la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y personal, y la erradicación de estereotipos sociales, además de incluir a mujeres destacadas en la historia de la Humanidad.

Según han explicado las directoras artísticas y bailarinas Elysa López, Nereida Garrote y Lara Simón, de la compañía ARVINEDanza, la obra 'Mulier' realiza un viaje por las etapas de la vida de las mujeres que han sufrido y sufren maltrato, abusos, discriminación. "Un recorrido por el proceso psicológico y corporal que ocurre desde que la mujer es consciente de que es maltratada hasta que consigue salir de esa situación. Tres personajes que reflejarán momentos y experiencias, los hitos vitales que provocan el cambio, que marcan y direccionan las siguientes decisiones hasta llegar al momento de su liberación", han añadido.

Las creadoras de este espectáculo consideran que "la danza es universal y se entiende a través de gestos y miradas, pudiendo llegar a todas las edades".

Por ello, "como el resto de las artes, debe estar al servicio de la sociedad y por ello ser un reflejo de lo que cada día ocurre a nuestro alrededor. Queremos a través de la danza española, acercar y concienciar al público de esta lacra que arrastramos a través de lo corporal.

En este proceso, trabajando con personas muy cercanas a esta problemática, nos hemos dado cuenta de que está muy integrado y aceptado por la sociedad a todos los niveles, hemos reconocido situaciones de maltrato".

Como ha apuntado el Ayuntamiento, 'Mulier'; es "un homenaje a todas las mujeres que no tienen voz, mujeres calladas e invisibles para la sociedad; es el resultado de las que ya no pueden hablar, de las que hablan, pero no se las cree y de las que saben que hablar es acabar con su vida".

"Un homenaje a las que hablaron, abrieron sus alas y volaron libres", han añadido.

La coreografía es obra de José Barrios y Maribel Alonso, el diseño e iluminación de Miguel Salinero, la realización de Juan Carlos Simón, el diseño de sonido de Héctor Salcedo y el vestuario de Manuela Romero.