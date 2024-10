Temboury (Endesa) advierte de que no habrá transición energética "si no es competitiva para los consumidores"

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director territorial de Endesa Noroeste, Miguel Temboury, ha advertido hoy de que no habrá "transición energética si no es competitiva para los consumidores" por lo que defiende que "esa energía competitiva renovable se lleve hasta la tarifa final".

Así lo ha señalado durante el 'panel' 'Nuevo modelo energético y transición ecológica', dentro de las jornadas organizadas por Europa Press Castilla y León 'Castilla y León hacia el futuro' que se celebran durante toda la mañana en el recinto ferial de Valladolid.

En este foro, el directivo de Endesa ha aclarado que, en su opinión, la transición Energética "no va solo de añadir energía renovable, sino también de "electrificar la demanda". "Nos hemos fijado mucho los objetivos que se han fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de casi duplicar la capacidad actual eólica, casi triplicar la solar, pero va también de electrificar la demanda y eso creemos que es uno de los factores clave para acelerar la recesión energética", ha detallado.

Durante su intervención ha pedido una "mayor utilización de la electricidad dentro de lo que es la matriz de consumo final". "De hecho, el Plan Nacional de Energía y Clima prevé que pasemos de un 24% actual que pesa la electricidad en esa matriz a un 33% en 2030, porque la electricidad es un vector que cuando se consume no emite, con lo cual es una parte fundamental para conseguir los objetivos de emisiones", ha ahondado.

Al hilo de estas palabras ha incidido en que hace falta que la electrificación de la demanda se produzca bajo dos condiciones, que "sea competitiva" y que el consumidor perciba que hay "eficiencia". "No va a haber transición energética si no es competitiva para los consumidores y tenemos que conseguir que esa energía competitiva renovable se lleve hasta la tarifa final", ha afirmado para añadir que el consumidor debe percibir "que hay una eficiencia ganada al electrificar".

Además otro factor de aceleración de la transición es "el fortalecimiento y la digitalización de las redes de transporte". "Vemos que la demanda eléctrica no acaba de despegar, de hecho está prácticamente plana en los últimos años. La semana pasada la Asociación de Grandes Consumidores de Electricidad mencionaba una caída del 30% del consumo eléctrico de sus empresas y en gran medida es un tema que choca con las peticiones de acceso a la red que estamos recibiendo", ha mantenido.

De ahí que haya advertido de que "ese apetito por electrificación muchas veces se queda sin ser atendido por la capacidad de conexión a la red". "Entonces eso es otro factor importante que es una reflexión que estamos haciendo donde el análisis coste-beneficio lo justifique, pues que sea el propio sistema el que se haga cargo de ese coste de conexión", ha defendido.

COLABORACIÓN

Temboury ha incidido en que la transición energética precisa de la competitividad para el consumidor y la otra parte es que sea rentable para el inversor, por lo que ha demandado una regulación regulación "clara, estable y predecible". "No como tenemos, por ejemplo, ahora invertimos en las redes de distribución y este verano hemos recibido una propuesta de remuneración de las inversiones que hicimos en 2020, estamos hablando de hace cuatro años... no sabes qué tasa de remuneración se va a aplicar, no sabes qué inversiones se van a reconocer, todo eso juega en contra de las inversiones que hacen falta en la red, por lo menos desde el punto de vista de las empresas distribuidoras y que es fundamental que haya esa estabilidad", ha lamentado.

Para el directivo es "fundamental tener la posibilidad de descarbonizarse y ganar competitividad para seguir viendo creación de empleo industrial y creación de riqueza".

Y el "gran reto", a su juicio, es conseguir que esa industria que demanda puentes renovables se instale "efectivamente en el territorio". "Se instale aquí en Castilla y León, se venga y aproveche España esta oportunidad que tiene y es fundamental porque esto es un impacto importantísimo en el empleo. el PENIEG habla de casi 500.000 empleos anuales nuevos por la transición energética, estamos hablando de un empleo principalmente, por lo menos en lo que respecta a nuestras inversiones, el entorno rural", ha apostillado.

Por último, Endesa ha mostrado su compromiso con la Comunidad donde la compañía tiene "900 megavatios de potencia renovable". Tenemos 300 megavatios hidráulicos. Gestionamos desde el centro de control de Monte Arenas 800 megavatios hidráulicos de tanto Galicia, Asturias, como de la propia Castilla y León. Tenemos 500 megavatios de potencia instalada eólica, 100 megavatios solares, pero tenemos en este momento en tramitación 400 megavatios más de potencia solar", ha detallado.

Por último, ha explicado que se apuesta "por la repotenciación de los parques eólicos iniciales". "Hemos empezado la repotenciación del parque eólico de Aldea Vieja en Ávila y estamos en definitiva, seguimos en el territorio. Un territorio donde tenemos ahora mismo 450 empleos directos, donde tenemos una contribución de once millones de euros anuales en tasas tanto municipales como regionales, y donde creemos que hay una oportunidad única porque nos están pidiendo mucha conexión en Castilla y León", ha abundado.

"Y si conseguimos tener ese acceso, esa capacidad de conexión, creemos que aquí va a haber un futuro muy importante y que Castilla y León va a tener que jugar sus cartas en esta posición de reindustrialización única que va a tener España en base a esta capacidad renovable", ha concluido