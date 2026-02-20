Termina la fase de apoyos de los Presupuestos Participativos de Valladolid con "cuatro veces más de participación"

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid cerró ayer la segunda fase del proceso de Presupuestos Participativos 2027/2028, correspondiente a la recogida de apoyos a las propuestas ciudadanas, con lo que la Concejalía de Deportes y Participación Ciudadana entiende como "una destacada implicación vecinal", que ha conseguido una participación "cuatro veces mayor" respecto a la convocatoria anterior.

Entre el pasado 19 de enero y el 19 de febrero han participado 7.215 ciudadanos empadronados mayores de 16 años, quienes han emitido un total de 49.575 apoyos sobre las 1.008 propuestas presentadas en la primera fase del proceso, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento agradece y considera "muy positiva" la elevada participación registrada, que "consolida" los Presupuestos Participativos como una "herramienta eficaz" de implicación ciudadana y de construcción colectiva de la ciudad.

Estos datos suponen un incremento significativo respecto al anterior proceso celebrado en 2023, en el que participaron 1.794 ciudadanos, que otorgaron 12.409 apoyos.

En esta edición han participado cuatro veces más vecinos y se han registrado cuatro veces más apoyos, lo que evidencia el creciente interés y compromiso de la ciudadanía con la mejora de la ciudad.

Al igual que en la fase anterior, se ha contado con personal de asistencia en todos los Centros del Servicio de Participación Ciudadana distribuidos por la ciudad y en las oficinas del Monasterio de San Benito para ayudar a los vecinos a apoyar las propuestas en las que estaban interesados a través de la aplicación informática accesible en https://valladolid.es/decide,

Tras el cierre de la fase de apoyos, el proceso continúa ahora con la fase de priorización, donde las diez mesas de zona se reunirán entre el 24 de febrero y el 5 de marzo para seleccionar 15 propuestas (más dos de reserva) por cada zona, que serán remitidas a los servicios técnicos municipales para su correspondiente evaluación técnica.