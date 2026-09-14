Un total de 16 cocineros disputará el 28 de septiembre en Palencia la final del certamen 'Una de Bravas'. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 cocineros se ha clasificado para disputar la Gran Final de la séptima edición del Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas - Palencia Brava / Una de Bravas 2026, que se celebrará el próximo 28 de septiembre en Palencia.

La organización ha hecho pública la lista de finalistas tras unas jornadas de evaluación en las que se ha registrado una estrecha igualdad técnica en las puntuaciones, marcada por un solo punto de diferencia en la línea de corte.

A la lista de 13 clasificados procedentes de distintas autonomías se sumarán los tres vencedores de la eliminatoria local que se celebrará el 27 de septiembre. Entre los finalistas figuran los chefs Javier García Albuger (Albacete), Frank Santos Alonso (Salamanca), Emma González Hernández (Granada), Luigi Rubertone (Zaragoza), Aitor del Olmo y Manuel Gómez (Bilbao), Carolina Fanjul Losa (Gijón), Jesús Barrera Pachu (Málaga), Chema de Isidro (Madrid), Philip Parajan Alinsunurin (Madrid), Mauro Barreiro (Sotogrande), Evelyn Fortuny Fernández (Sant Boi de Llobregat), José Luis Martínez Mora (Madrid), David Castelló Ruiz (Dénia), Alejandro Martínez Díaz (Madrid) y Jorge Gutiérrez junto a Simón Hinojosa (Pozuelo de Alarcón).

En el ámbito internacional, la receta presentada desde Washington D.C. (EE. UU.) por el chef Juan Rivera, del restaurante Barcelona Wine Bar, ha alcanzado una posición de honor en el proceso de selección. Sin embargo, debido a los elevados costes logísticos del desplazamiento, la organización y el establecimiento han acordado ceder la plaza del showcooking presencial al siguiente clasificado por orden estricto de puntuación. A lo largo de sus siete ediciones, el certamen ha contado con recetas remitidas desde Portugal, Andorra, Reino Unido, México, Francia y Perú.

El jurado profesional encargado de evaluar las creaciones estará presidido por los cocineros reconocidos con Estrella Michelin Alvar Hinojal y Elena Lucas. El panel se completa con el vigente campeón Javier Alfaro, el chef Rafael Antonín 'Rafuel' y las periodistas gastronómicas Begoña Tormo, Mar Romero y Ana Belén Toribio. Asimismo, por segundo año consecutivo se integrará un Jurado Popular coordinado con la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palencia, compuesto por seis aficionados que otorgarán un galardón independiente.

La concejal del Area de Impulso Económico de Palencia, Judith Castro, ha destacado la proyección gastronómica que supone este concurso para la ciudad. En la misma línea, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha valorado el respaldo de la institución a través de 'Alimentos de Palencia' y la calidad de la patata palentina, mientras que el productor ejecutivo del certamen, Javier San Segundo; el CEO de Frusangar, Juan Carlos Sánchez; y el gerente de la D.O. Cigales, Raúl Escudero, han resaltado el nivel técnico alcanzado y el patrocinio de la cita hostelera.