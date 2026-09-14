Transportes realiza mañana un simulacro de accidente e incendio en el túnel de Piqueras de la N-111

Transportes ha realizado un simulacro de accidente e incendio en el túnel de Piqueras de la N-11.
Transportes ha realizado un simulacro de accidente e incendio en el túnel de Piqueras de la N-11. - MINISTERIO DE TRANSPORTES
Europa Press Castilla y León
Actualizado: lunes, 14 septiembre 2026 13:08
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SORIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizará este martes un simulacro de accidente en el túnel de Piqueras, situado entre los kilómetros 261,4 y 263,9 de la carretera N-111, en el límite entre la provincia de Soria (Castilla y León) y La Rioja.

El ejercicio tiene como objetivo evaluar la coordinación de los servicios de emergencia ante un choque en el interior de la infraestructura entre un vehículo eléctrico y otro de combustible, que posteriormente ha provocado un incendio.

Con motivo de esta actuación y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se ha programado el corte total de la circulación en ambos sentidos entre las 09.00 y las 15.00 horas de este martes, 15 de septiembre. Los vehículos afectados deberán utilizar un itinerario alternativo a través de la antigua N-111A.

La realización del simulacro permitirá comprobar el funcionamiento de los protocolos de emergencia y la efectividad de la coordinación entre los distintos servicios intervinientes. Asimismo, servirá para verificar las instalaciones de seguridad del túnel, que han sido recientemente actualizadas y renovadas.

Estas operaciones se llevan a cabo de forma periódica, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad para los túneles de la Red de Carreteras del Estado

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