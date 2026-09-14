Transportes somete a información pública el trazado en Palencia de la A-73 con una inversión de 146,1 millones

Transportes somete a información pública el trazado en Palencia de la autovía A-73 con una inversión de 146,1 millones. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

PALENCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de trazado de la autovía A-73 entre Báscones de Valdivia y Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia. La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 146,1 millones de euros (IVA incluido) y su anuncio se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

Este nuevo tramo ha previsto una longitud total de aproximadamente seis kilómetros, de los cuales 1,5 kilómetros se desarrollarán a lo largo de la autovía A-67 mediante ramales de enlace.

La infraestructura conectará la Autovía del Norte A-1 con la Autovía A-67 para mejorar la comunicación de Cantabria con la zona oriental de Castilla y León, dando continuidad al eje A-73 entre Pedrosa de Valdelucio y Báscones de Valdivia como alternativa a la carretera N-627 para reducir los tiempos de recorrido y mejorar la seguridad vial.

La actuación ha proyectado la construcción de dos calzadas compuestas por dos carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes exteriores de 2,50 metros. Asimismo, el proyecto ha incluido la reposición de la N-627 a través de un paso superior sobre la A-67 para dotar de continuidad al itinerario entre el núcleo urbano de Aguilar de Campoo y la estación de ferrocarril.

En el trazado se han diseñado construcciones singulares de alta capacidad, entre las que se encuentra un falso túnel en Valdivia de 200 metros de longitud. Además, la obra ha contemplado la edificación de cuatro viaductos independientes con longitudes que oscilan entre los 270 y los 460 metros.

La aprobación provisional del tramo palentino ha supuesto un nuevo impulso por parte del Ministerio para el avance de la autovía A-73 en las provincias de Burgos y Palencia.

Este proyecto se ha sumado al tramo ya puesto en servicio entre Pedrosa de Valdelucio y Báscones de Valdivia, así como a las obras entre Quintanaortuño y Montorio, que actualmente se encuentran en ejecución.