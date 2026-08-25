Trasladan en helicóptero a una cazadora tras recibir un disparo accidental en Hérmedes de Cerrato (Palencia)

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PALENCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una cazadora de unos 55 años ha sido trasladada en helicóptero después de recibir un disparo accidental en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114, dentro del término municipal Hérmedes de Cerrato (Palencia).

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 10.28 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado (HEMS) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

La herida, que no ha perdido el conocimiento en ningún momento, ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.