Tres afectados por humo en el incendio de una vivienda en la calle Pedro Barruecos de Valladolid

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda registrado este martes en la calle Pedro Barruecos de Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 13.37 horas, cuando una llamada de la Policía Municipal de Valladolid a la sala de operaciones del 112 ha solicitado asistencia sanitaria tras declararse un incendio en una vivienda de la citada calle.

El Centro de Emergencias 112 ha trasladado el aviso a la Policía Nacional, a los Bomberos de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos hasta el lugar del suceso.

En el incendio han sido atendidos tres afectados por humo, una mujer de unos 70 años y dos varones de unos 40 años, según ha informado Sacyl.

Los tres afectados han sido dados de alta en el lugar tras recibir asistencia sanitaria, sin que haya sido necesario su traslado a un centro hospitalario.