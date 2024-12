Tudanca acusa a Pollán de mentir sobre votación de juristas y se pregunta por qué se quedaron los dos de Vox de la Mesa

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) - El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado este jueves al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de haber mentido en la "interpretación confusa" de las mayorías que permitió sacar adelante la terna de juristas del PP para cubrir una plaza de magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL.

Tudanca se ha preguntado además "qué oscuros intereses tendrán la derecha y la extremaderecha" para que se quedaran en el hemiciclo los dos miembros de Vox --el presidente y la secretaria tercera, Fátima Pinacho,-- cuando sus compañeros de grupo abandonaron el hemiciclo.

"Alguien tiene que explicar por qué no se salieron, algo habían hablado", ha apuntado el dirigente socialista que se ha mostrado convencido de que el presidente de las Cortes se quedó en la votación para "forzar" que saliera elegida la terna del PP "de esta manera tan escandalosa" --recibió 31 'síes' y 35 'noes'--.

Para Luis Tudanca, en la votación de la terna de juristas que salió adelante ayer con menos votos a favor y que en contra hubo tanto "maldad" como "incompetencia" y ha recordado a modo de ejemplo que el propio Pollán llegó a afirmar desde la Presidencia que la votación sería "secreta y por mano alzada".

El socialista ha explicado que él mismo preguntó en la Junta de Portavoces del jueves por la forma de elección de la terna y ha asegurado que el Letrado Mayor respondió que sería por mayoría, es decir, con más votos afirmativos que negativos. "Al día siguiente dicen otra cosa, mienten", ha concluido.

"No se saben qué se traen de la mano", ha lamentado Tudanca que ha confirmado que el Grupo Parlamentario Socialista está analizando jurídicamente con juristas y con letrados de otros parlamentos las posibilidades de recurso a la aprobación de la terna de juristas en el pleno de ayer. Dicho esto, ha preferido no ser imprudente y ha aclarado que el PSOE anunciará las acciones que va a emprender una vez tenga el análisis completo de los hechos.

Tudanca ha considerado que la resolución de 1999 en la que se basa el Parlamento autonómico para validar la aprobación de la terna con más votos en contra que a favor es "interpretativa" --la norma contempla que debe ser secreta, por terna completa y elegida la más votada-- y ha recordado que entonces salió adelante de forma "unilateral" por parte de un PP que "nunca pensó que iba a perder el poder".

El dirigente socialista se ha preguntado si PP y Vox piensan que sus votos son más importantes que los de los demás partidos y ha asegurado que su grupo va a hacer "todo lo que esté en su mano" para "devolver la dignidad al Parlamento y a las instituciones de Castilla y León", máxime en un ámbito como el judicial que, según ha apostillado, "no está para sustos y para que la derecha lo zarandee".

Tudanca ha sido tajante al asegurar que el Partido Socialista "no va a participar nunca" en el deterioro de la justicia y ha vuelto a explicar, como ya hizo el pasado jueves tras la Junta de Portavoces en la que se conoció la terna del PP, que los socialistas rechazaron participar en la negociación de los nombres de los tres juristas propuestos por las Cortes porque los 'populares' querían dejar fuera de la negociación a los partidos minoritarios mientras incluía en la ecuación a Vox.

En este sentido, el secretario autonómico del PSOE ha reiterado que ninguno de los tres juristas elegidos por las Cortes --Isabel Durán Seco, Luis Gonzaga Serrano de Toledo y Germán Carreño Álvarez-- se merece "lo que PP y Vox hicieron ayer", al permitir que salieran adelante con más 'noes' que 'síes'. Tudanca defendido al respecto que estas propuestas tienen que estar fuera de la lucha partidista y elegirse por consenso para no "marcar" a profesionales de reconocido prestigio de un lado o de otro o "como rojos y azules".

El secretario autonómico del PSOE se ha referido a esta votación como "la traca final" del último pleno del actual periodo de sesiones en el que se vivió "un nuevo ridículo" que ha sido "noticia nacional" y que ha hecho "pasar vergüenza" a la Comunidad, en un ejemplo, a su juicio, de la "deriva terrible" que vive Castilla y León desde que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, llegó al Palacio de la Asunción, desde el que ha gobernado con tres composiciones diferentes --coalición con Ciudadanos, coalición con Vox y ahora en minoría.

"No parece ser consciente de su situación de debilidad", ha reprochado Tudanca a Fernández Mañueco al que ha aclarado que con 31 procuradores no puede hacer lo que le de la gana. "Ahora no puede hacerlo y no debería hacerlo", ha sentenciado al respecto.