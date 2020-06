Tudanca afirma que el PSCyL no va a tolerar "la desaparición de controles para implantar proyectos dañinos"

PALENCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario Regional del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha afirmado este lunes en la localidad palentina de Cisneros que el PSCyL no va a tolerar "la desaparición de controles para implantar proyectos dañinos", ante la posible instalación de 13 macrogranjas en la provincia de Palencia.

En este sentido, Tudanca ha recordado que en el próximo pleno de las Cortes el Partido Popular y Ciudadanos van a llevar un decreto a en el que con "la excusa de la pandemia" y de la simplificación administrativa, "quieren eliminar el requisito de la licencia ambiental para todos los proyectos de Castilla y León para promover el desarrollo económico" en la región.

"Hablamos del difícil equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio ambiente, pero el Partido Socialista siempre ha defendido que el desarrollo tiene que ser sostenible o no lo será, porque sino vamos a acabar con las grandes riquezas del territorio" ha añadido.

En este sentido, ha señalado que hay que entender "lamentablemente la desesperación, fruto de 30 años de política el Partido Popular, y falta de oportunidades" que hay en un territorio donde no hay empleo y la gente se tiene que seguir marchando, pero ha remarcado que "este no es el camino" y que el PSOE no va a tolerar que se quite los controles para la implantación de proyectos que se muestran a veces "muy dañinos".