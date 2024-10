Tudanca considera al alcalde de Soria un "aliado" como "cualquier otro militante" de cara a las primarias del PSOE

SORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado al alcalde de Soria, Carlos Martínez "un aliado" como "cualquier otro militante del partido" de cara a las Primarias que celebrará su partido en la Comunidad.

Tudanca, en su visita a la localidad soriana de Almazán en la tarde de este miércoles, ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre una posible candidatura de Carlos Martínez a las Primarias del PSOE en la Comunidad.

En este sentido, ha apuntado que el regidor soriano ha reiterado en numerosas ocasiones que "su prioridad son los sorianos", del que ha recalcado que es un "magnífico alcalde y compañero" con el que ha compartido "mucho trabajo".

"No me van a oír jamás hablar más que buenas palabras de Carlos, de Virginia Barcones o de Jesús Cedazo porque con ellos hemos logrado que el PSOE de la Comunidad sea un partido ganador", ha apuntado Tudanca. Así, ha recalcado que el futuro del PSOE en Castilla y León "lo decidirán los militantes" y que "no lo hará ni el 'aparato' ni cuatro en un despacho en Madrid".