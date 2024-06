Tudanca pide a Mañueco que actúe ante la presencia de Gallardo en actos de Vox en su baja

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que actúe ante la presencia del vicepresidente de la Junta, Juan García-García Gallardo, en actos de Vox cuando está de baja por paternidad y después de la difusión de "mensajes racistas" a través de la red social 'X' ante la llegada de migrantes a León.

Tudanca se ha referido a este asunto en el Pleno de las Cortes durante al argumentación de su pregunta al presidente sobre reto demográgico, un punto en el que ha recordado que una de las medidas más útiles para conciliar es la baja por paternidad. En este punto ha recordado que este permiso lo disfruta ahora García-Gallardo.

"Hoy no está aquí --en el Pleno de las Cortes-- porque disfruta de su permiso de paternidad, ahora, eso sí, ayer estaba constituyendo la Mesa por la Unidad Nacional en Cataluña, para poner mensajes y racistas, si tiene tiempo, no está de baja, para hacer campaña sí tiene tiempo, no está de baja, pero para venir aquí, que es donde le pagan los castellanos y los leoneses, no tiene tiempo, está de baja", ha criticado Tudanca ante el hemiciclo.