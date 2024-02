UCCL llevará más de 200 tractores y a 1.000 personas en bus a la movilización del 21 en Madrid

Reclama un "punto de inflexión" tras las movilizaciones a través una mesa de negociación con todos porque el campo "no va a parar"



VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos en Castilla y León llevará más de 200 tractores y a unas 1.000 personas en 20 autobuses a la tractorada convocada por la Unión de Uniones el miércoles 21 de febrero en Madrid, un acto de protesta que, según han recordado los convocantes, fue anunciado el pasado 11 de enero con la intención de realizar movilizaciones previas "para ir calentando" si bien "el calentamiento ha sido importante".

Así lo ha reconocido el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, en una rueda de prensa para presentar los pormenores de la tractorada del día 21 en Madrid que espera que sea un "punto de inflexión" y que el Gobierno central convoque una mesa de negociación con todas las organizaciones agrarias ya que, de lo contrario, las movilizaciones seguirán porque el campo "no va a parar".

"A día de hoy, tenemos más de 200 tractores, que se siguen apuntando, todavía hoy", ha precisado González Palacín que ha explicado que mañana, martes, saldrán los tractores procedentes de los puntos más lejanos con la previsión de entrar el miércoles en Madrid en dos columnas, una por Burgos y otra por Segovia.

"Estamos en una situación de movilización histórica, nunca el campo se ha movilizado tanto, tan general y tan contundente", ha reconocido González Palacín que ha criticado el "beneplácito" de algunas organizaciones agrarias a las "medidas cosméticas" y "de puro maquillaje" que ha planteado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "para intentar calmar las movilizaciones del sector agrario" pero que "no resuelven de ninguna manera los problemas del sector".

González Palacín ha criticado en concreto la creación de otra agencia nueva de información cuando ya existe AICA, la Agencia de Información y Control Alimentarios del Ministerio que "funciona relativamente bien" y que UCCL pide reforzar con más personal para que tengan más capacidad de hacer inspecciones y de sancionar.

"Es imprescindible definir posición de dominio y, a partir de ahí, tener una estrecha vigilancia a aquellas grandes superficies que tengan una posición de dominio", ha reivindicado el coordinador de UCCL que ha criticado las "nulas intenciones" del ministro para alcanzar realmente el equilibrio en la cadena de valor.

Respecto a la PAC, ha reclamado la retirada del cuaderno digital y no sólo voluntariedad ya que en estos momentos se desconoce cuánto tiempo o si va a ser de forma indefinida. "Lo demás son medidas que se van a proponer a Bruselas, la derogación de las rotaciones en regadíos, habilitar las zonas no productivas en regadíos (...) una carta a los Reyes Magos a ver si le hacen caso", ha ironizado el coordinador de UCCL que ha pedido a Planas que vaya con mucha fuerza a Bruselas que, al parecer, "está por la labor de cambiar cosas".

González Palacín ha reivindicado especialmente la reciprocidad y las cláusulas espejo para evitar que lleguen productos de terceros países que no cumplan estrictamente los estándares de calidad de la Unión Europea para lo que ha propuesto "dos medidas muy concretas", inspección y certificación en origen y un doble control en frontera.

"A día de hoy, ni lo uno ni lo otro", ha lamentado el coordinador de UCCL que ha recordado que la organización agraria ha denunciado reiteradas veces que en la UE entra miel china que no cumple la normativa europea y que entran naranjas con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. "Entran muchos productos denunciados y no nos ha hecho ni puñetero caso", ha sentenciado González Palacín que ha recordado que el control de fronteras es responsabilidad del Gobierno por lo que ha pedido al ministro que no se "escaquee" ni se "esconda" detrás de Europa.

A modo de ejemplo, ha recordado que dentro de la Unión Europea Alemania, devuelve camiones de fruta a España porque no cumplen su normativa siendo un mercado común. "Por lo tanto --ha concluido-- eso lo podemos aplicar de cien por cien desde mañana mismo".

La doble tarifa de riego, cambiar "radicalmente" la normativa de saneamiento ganadero y democracia en el campo son otras de las reivindicación de la Unión de Uniones cuyos diregentes están convencidos de que el actual "corralito de representatividad" --el Ministerio se reúne con Asaja, UPA y COAG-- es "el origen de muchos de los problemas" que hay en el campo de España.

"A cambio de la paz social, se hace muy poca presión al Ministerio de Agricultura y a otros ministerios que también nos afectan", ha zanjado González Palacín, que ha pedido por otro lado la implicación de la ministra para la Transición Ecológica en la solución a los problemas que genera la fauna salvaje.

"Faltan muchísimas cosas de incorporar a la negociación, pero, sobre todo, las medidas que se han puesto en marcha, o lo que ha dicho, es puramente cosmético, es puro maquillaje", ha sentenciado el dirigente de UCCL al que ha secundado su compañero en la organización agraria Juan Antonio Rodríguez que se ha dirigido en concreto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que "de una manera seria y justa defienda de una vez el campo español, que no lo está haciendo".

"Aquí son todos bendiciones, todo el mundo nos apoya, los partidos políticos aplauden a manos juntillas, pero ninguno está haciendo nada. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni los demás, y en Europa están todos, en el Parlamento están todos y todos pueden hacer", ha sentenciado.