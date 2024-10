UCCL Valladolid critica la "falta" de personal para la vendimia y reivindica la "necesidad" de subir el precio de la uva

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos (UCCL) de Valladolid ha hecho balance este miércoles de la vendimia de 2024 en las denominaciones de origen de Cigales, Ribera del Duero y Rueda, en el que han criticado los "problemas" para encontrar mano de obra durante estas fechas, y ha reivindicado la "necesidad" de subir los precios de la uva "para que sea rentable".

En este sentido, los representantes de las denominaciones de origen, Ramón Prieto de la D.O Rueda, Aroma Ruiz de D.O Ribera del Duero y José Conde de la D.O Cigales, han insistido en que consideran que "en los próximos años se va a ir complicando más el encontrar personal para vendimiar a mano", por lo que han asegurado que "la tendencia será realizar el trabajo cada vez más a máquina".

Por ello, el presidente de UCCL Valladolid, Valentín García Fraile, ha explicado que en Rueda, desde hace años, la vendimia se hace en prácticamente el 98 por ciento de forma mecánica, ya que "de esta forma se puede trabajar de noche y esto permite un ahorro energético".

Así, esta problemática se la han atribuido a que las campañas de vendimia de las distintas denominaciones de origen se solapan entre ellas, además de que es un trabajo "muy duro" y, "aunque se estén pagando precios decentes", la gente prefiere trabajar cosas que son "de menos costo y menos trabajo físico".

Por otro lado, en cuanto a los precios, Ramón Prieto ha aseverado que "lo suyo sería que, este año, el precio de la uva repercutiera y subiera a cinco o diez céntimos, como mínimo, sobre el kilo que se ha cobrado durante los últimos años". Así, el representante de D.O Rueda ha determinado que llevan dos años en pérdidas.

En cuanto a la D.O Cigales, José Conde ha remarcado que, "por desgracia", continúan insistiendo en que "los precios que están por debajo del umbral de la rentabilidad", en concreto, entre 30, 35 o 40 céntimos en algunos casos; algo que le parece que es "un problema muy serio en cuanto a las cosechas cortas".

Además, Conde ha expresado que, como ya existe una Ley de la Cadena Alimentaria, les gustaría que se fijasen unos precios mínimos, ya que en dicha Ley establece que "los precios deben cubrir los costes de producción".

Por lo que respecta a la D.O Ribera del Duero, "no hay muchas modificaciones respecto a los precios", pero Aroma Ruiz ha considerado, también, que los precios deberían ser "algo más altos", aunque en esta denominación de origen "la situación no es tan extrema y complicada como en las dos anteriores".

KILOS RECOGIDOS

En cuanto al Balance de los kilos recogidos por cada denominación de origen, Rueda comenzó la vendimia el 23 de agosto y, hasta su fin, han recogido un total de 138 millones de kilos de uva, de los cuales la "gran mayoría" le corresponden a blanco y 300.000 kilos a tinta, ha señalado el presidente de UCCL Valladolid.

Así, ha señalado que los días "más importantes" o "los de mayor pico", han sido entre el 18 y el 20 de septiembre, en los que se ha llevado a recoger siete millones por cada día.

En lo que se refiere a la D.O Cigales, la producción ha disminuido en torno a un 25 por ciento, ha aseverado Valentín García, y ha atribuido esto a las heladas ocurridas en el mes de abril.

En esta zona, la recolección comenzó el 7 de septiembre y hasta este miércoles se han recogido un total de 5.975.000 kilos de uva, dato que puede variar ya que todavía se mantienen abiertas dos bodegas.

Por último, en la denominación Ribera de Duero, la vendimia comenzó el 28 de agosto y se prevé que esta se alargue "unos cuantos días más", ha aseverado el presidente. Hasta la fecha, se rondan los 85 millones de kilos recogidos.