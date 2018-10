UGT CyL avisa de los problemas de la transición energética al ritmo que se plantea y pide analizar las consecuencias

Publicado 04/10/2018 12:56:15 CET

Avisa de que no hay que ser "más papistas que el Papa" y "no pasarse de frenada" y reclama una transición energética "ordenada"

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, considera que la transición energética "al ritmo al que se plantea" es "insensible" con los problemas que puede generar y ha pedido "no pasarse de frenada", no ser "más papistas que el Papa" y llevar a cabo una transición energética "ordenada".

Así, ha reclamado "analizar las consecuencias" y tomar decisiones "ponderadas" que tengan en cuenta los "efectos colaterales" que pueden llegar a dejar en la "más absoluta indigencia" a trabajadores.

Angulo se ha referido a este asunto en una rueda de prensa para presentar los actos de celebración del 130 aniversario del sindicato en la Comunidad, que en una de las jornadas que se desarrollará en Ponferrada (León) abordará esta cuestión de la energía, que en el caso de El Bierzo se ha visto afectada por los cambios en la producción y se ha pasado de 20.000 a 372 trabajadores en el régimen especial de la minería.

Por ello, ha pedido una transición ecológica "ordenada" y hacer "caso" a informes de la Unión Europea de que ésta debe llevarse hasta 2050 y no por tomar decisiones "precipitadas y no debidamente ponderadas" se lleve a determinadas empresas y trabajadores "a la más absoluta indigencia".

"NICHO DE EMPLEO"

El responsable de UGT considera que hay que ser "pragmáticos", "responsables" porque hay que "analizar las consecuencias de las decisiones", lo cual ha aclarado no quiere decir que no haya que hacer esta transición y llegar al objetivo del 32 por ciento de energía renovable en el "mix energético" en 2030, pero ha advertido que ahora supone el 16 por ciento y "doblar" este porcentaje no tiene que suponer pérdida de empleo.

A este respecto, ha aclarado que se puede producir una transformación en el empleo porque si ahora hay el doble de bienes de equipo para las renovables, supone un "nicho de empleo" pero si se toman decisiones "única y exclusivamente" centradas en la energía sin tener en cuenta sus consecuencias puede haber problemas "muy importantes".

Así, ha advertido de que se puede tener una energía "maravillosa", sin emisiones de CO2 o agentes contaminantes pero a su vez determinados colectivos que no tengan recursos para comprar esa energía y mientras tanto otros países estén alejados de los objetivos de reducción de gases.

Por ello, Angulo cree que debe hacerse de forma "adecuada" y "responsable" teniendo en cuenta los efectos y no tomar decisiones "rápidas" y ser "los abanderados de no se qué" cuando hay países como Alemania que tienen un pacto por el "mix energético" por encima del de España y tienen ya más energía solar, a pesar de que la situación española es más ventajosa para ello.

El vicesecretario de UGT en Castilla y León ha insistido en la necesidad de "prudencia, responsabilidad y pragmatismo" a la hora de llevar a cabo esta transición.