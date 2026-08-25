UGT presentará una denuncia por delito de odio tras una agresión a una trabajadora del sindicato en León

LEÓN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha condenado una agresión a una trabajadora del sindicato en León y ha anunciado que interpondrá una denuncia por un delito de odio tras los hechos.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha afirmado que "condena enérgicamente el ataque de odio que se ha perpetrado contra una trabajadora de UGT León y contra las siglas de un sindicato que defiende la libertad, la democracia y los derechos de la clase trabajadora".

La organización ha recordado que ya el pasado 1º de mayo la sede de UGT León fue "vandalizada con la pintada de una esvástica nazi", lo que fue denunciado por su secretario general como "un acto de odio manifestado en forma de simbología totalitaria".

UGT considera que estos actos no son aislados, ya que hace unos meses otra trabajadora de UGT fue agredida durante la celebración del 1º de mayo y los trabajadores de UGT León están haciendo frente a una "escalada de odio" que se traduce en llamadas telefónicas diarias en las que reciben insultos por ser trabajadores del sindicato.

Por eso, la organización han anunciado que van a adoptar "todas las medidas oportunas, vía judicial incluida, para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse".

Además, el sindicato ha advertido de que no va a dar "ningún paso atrás" frente a los que con sus discursos de odio "deshumanizan a las personas y pretenden terminar con la democracia".