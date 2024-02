Unanimidad para aprobar la nueva ordenanza de Limpieza que pone a León en el "grupo de cabecera"

LEÓN, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León ha dado luz verde por unanimidad de todos los grupos políticos a aprobación inicial de la nueva ordenanza reguladora de la Limpieza en Espacios Públicos y Privados, Residuos y Economía Circular, que ha sido "resultado del consenso", y que contempla el marco de definición de su actuación "más extenso de todas las ordenanzas conocidas".

El concejal de Modernización y Servicio de Limpieza y Residuos, Jon Ander Fernández, ha explicado que se trata de una normativa de 101 puntos que "responde a las exigencias derivadas de cuestiones jurídicas y sociales" y que contempla que "por parte de la ciudadanía se dé un comportamiento adecuado" mediante la "necesaria sensibilización y la adecuada gestión de los residuos".

Así, ha comentado que la ordenanza trata de impulsar la "conciencia del cuidado de lo público" y castiga la "falta de civismo" en los "bienes a proteger, por lo que el régimen sancionador pretende "servir de cauce de concienciación", además de apuntalar la política en materia de residuos, hacer hincapié en las diferentes fases del ciclo y colocar a León en "el grupo cabecera de entes locales" en economía circular.

Fernández ha destacado también que la ordenanza de Limpieza en Espacios Públicos y Privados, Residuos y Economía Circular es el "resultado del acuerdo y el consenso de todos los grupos, sin distinción alguna" y un "ejemplo magnífico de trabajar para la ciudad".

En este sentido, la concejala del Partido Popular, Ana Franco, ha valorado que se hayan admitido un "número muy considerable de aportaciones" de su grupo para destacar la "importancia" de la economía circular y de las nuevas formas de consumo. Del mismo modo, desde UPL, su portavoz, Eduardo López Sendino, también ha valorado la "disposición" del equipo de gobierno para alcanzar un acuerdo.

Por su parte, la portavoz de Vox, Blanca Herreros, ha criticado a los medios de comunicación porque "parece" que el acuerdo "se debe solo a UPL" porque "tiene al alcalde de rodillas", a lo que el regidor, José Antonio Diez, ha replicado que "si alguien ha demostrado que no se arrodilla ante nadie" es él mismo en la "defensa de los intereses de León".

ADIF

Por otra parte, se ha aprobado una moción del Partido Popular para "comunicar" al Ministerio de Transportes y a Adif el "rechazo" a la construcción de una pasarela peatonal sobre las vías del tren para comunicar los municipios de León y San Andrés del Rabanedo, al tratarse de una "decisión unilateral" que los vecinos rechazan.

"Es mejor que no hagan nada. Pedimos al PSOE que se posiciones entre los intereses de León o San Andrés. San Andrés no quiere la pasarela. ¿La vamos a aceptar nosotros?", ha defendido el portavoz del Partido Popular, David Fernández, que ha pedido al alcalde que "a parte de defender León y sacar titulares populistas y facilones, no estaría de más que a esta ciudad viniera de vez en cuando alguna inversión".

El alcalde de León, José Antonio Diez ha retado al popular a que desgranara inversiones del Gobierno en época del PP y, ante la respuesta de Fernández, ha dicho que no le "insulte la inteligencia" y que está "un poco desorientado". "Yo siempre defiendo los intereses de León. Su grupo, en otros tiempos, se arrodillaba en Madrid", ha afirmado el regidor.

HIJO PREDILECTO

Entre otras cuestiones, el pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta de concesión del título de Hijo Predilecto de la Ciudad de León al presidente de Promonumenta, Marcelino Félix Fernández Ibañez, por su labor en la promoción y recuperación del patrimonio artístico y cultural de León.

Además, se ha aprobado también una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras.