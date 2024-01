Unión de Uniones desembarcará el 21 de febrero en Madrid con una tractorada

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Uniones desembarcará el próximo día 21 de febrero en Madrid con una tractorada de entre 400 y 500 vehículos y con unos 5.000 manifestantes para criticar la "pasividad irresponsable" del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y de una Administración central a la que ha acusan de no hacer caso "en absoluto" a los problemas del campo.

"Nos sobran los motivos", ha aseverado el coordinador de la Unión de Uniones, Luis Cortés, en la presentación de la tractorada del día 21 para la que han tomado como lema el título de una canción de Joaquín Sabina y que, según ha asegurado el sindicalista, es el inicio de la mecha con un mensaje a Luis Planas: "Por aquí no vamos a seguir".

"Nosotros vamos a ir en serio", ha añadido por su parte el coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, que ha advertido al Gobierno central de que van a "apretar fuerte" por lo que, si no toma nota de este "toque de atención muy contundente", repetirán las movilizaciones a las que precederán

acciones previas en las provincias "para ir calentando" la tractorada del 21.

La principal de las reivindicaciones de la Unión de Uniones en la tractorada del día 21 pasa por renegociar el PEPAC para poner solución a una PAC "excesivamente burocrárica que no entiende ni quien la ha hecho" y que perjudica a los productores al establecer unos componentes medioambientales "totalmente absurdas" e "incapaces de cumplir", como obligar a un 4 por ciento de barbecho cuando España es deficitaria en cereales.

La Unión de Uniones ha recordado al Ministerio que todavía está a tiempo para permitir labrar antes del 1 de septiembre, tras la "irracionalidad" que supuso la imposición en 2023 que obligó a usar más fitosanitarios a pesar de haber llovido en julio y en agosto.

"No proponía medidas, proponía resultados que son justo lo contrario de los que se buscaban", ha explicado Cortés que ha reivindicado además el principio de reciprocidad ante la imposición de unas medidas medioambientales a los productores españoles que no se piden a los alimentos que entran de terceros países.

A modo de ejemplo, ha recordado también que este verano entraron en el país sandías del norte de África que fueron tratadas con metomilo, un pesticida que está prohibido en España hace 40 años. "Estamos importando toda la mierda que se produce en la UE por el abandono de las políticas agrarias, como en el sector del olivar", ha zanjado y ha lamentado que las repercusiones de estas medidas repercuten al final en los consumidores que hasta ahora disponían de "productos de calidad y a precios asequibles".

Los elevados costes de producción derivados de la guerra en Ucrania y las posiciones del Gobierno sobre combustibles fósiles "que van por otro lado" son otras de las reivindicaciones de la Unión de Uniones en esta tractorada en la que criticarán los "desastres diarios" que genera la fauna salvaje y la proliferación de placas solares en terreno agrícola y ganadero y no en zonas de baja producción.

Finalmente, han acusado a Luis Planas de no haber "movido un dedo" y de no haber hecho "absolutamente nada" para poner freno a la EHE. "Como que no existe, nadie lo entendemos", ha reprochado en concreto González-Palacín.

Luis Cortés ha criticado, por otro lado, el "empeño" del Gobierno central para poner las cosas difíciles a los manifestantes con "trabas" como impedir que los tractores lleguen a la capital de España por las autovías y por las autopistas, como sí se permite en Berlín.

"Tienen órdenes de no permitirnos entrar por autovías y por autopistas, entonces la opción que nos queda es la de carreteras comarcales y realmente es un peligro", ha lamentado el dirigente sindical que ha ironizado no obstante sobre la imagen que se va a proyectar en toda la sociedad con el paso de los tractores por los pueblos.

Tanto el responsable de la Unión de Uniones como el de UCCL han invitado a sumarse a la tractorada del día 21 de febrero al resto de las organizaciones profesionales agrarias a las que acusan de haber pactado la paz social en Madrid a cambio de representatividad.