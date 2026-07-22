Las universidades de León, Las Palmas y La Laguna impulsan el I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales

Cartel del I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales que acogerá la próxima semana la Universidad de León. - ULE

LEÓN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acogerá la última semana de julio el I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales, una iniciativa impulsada junto a las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna con el objetivo de fortalecer la colaboración entre instituciones académicas para promover la conservación, el estudio y la difusión de las luchas tradicionales como parte del patrimonio cultural y deportivo de sus respectivos territorios.

Desarrollado en colaboración con la Cátedra Emilio Rivero Rodríguez de Lucha Canaria y la Federación de Lucha Leonesa, el encuentro aspira a consolidarse como un espacio de cooperación entre el ámbito académico, el deporte y la sociedad para favorecer el intercambio de conocimiento y la puesta en valor de dos modalidades deportivas profundamente ligadas a la identidad y la historia de León y Canarias.

La elección de León como sede de esta primera edición supone, además, un reconocimiento al compromiso que la ULE León mantiene desde hace años con la promoción, el estudio y la difusión de la lucha leonesa, en estrecha colaboración con la Federación y otras entidades vinculadas a este deporte tradicional.

El inicio de este I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales tendrá lugar el próximo día 27 con su presentación oficial, por parte de la rectora de la ULE, Nuria González, así como representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Federación de Lucha Leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El programa continuará a partir del día 29 con el desarrollo de las distintas actividades previstas, que convertirán a la Universidad de León en punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la colaboración entre universidades, investigadores y entidades vinculadas a las luchas tradicionales.

Con esta iniciativa las instituciones participantes pretenden reafirmar su compromiso con la preservación del patrimonio cultural inmaterial y con el papel de las universidades como agentes activos en su investigación, conservación y difusión, además de impulsar la colaboración académica en torno a unas disciplinas que constituyen una expresión de la historia, la identidad y las tradiciones de sus respectivos territorios.