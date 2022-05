UPL cree que "se traicionaría a los leoneses" si se mantiene el pacto tras la manifestación del 12-M

Pide "no especular" con la postura de Matías Llorente, pero defiende que "tiene que salir del equipo de Gobierno"

LEÓN, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha advertido que después de la manifestación del pasado jueves 12 de mayo "se traicionaría a los leoneses si se mantiene el pacto en la Diputación de León solo por tenerlo".

Acompañado por el vicesecretario de UPL, Eduardo López Sendino, Santos ha comparecido en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo General de este lunes en el que se ha decidido la ruptura del pacto con el PSOE en la Diputación de León.

Santos ha defendido que en los seis años que lleva al frente de UPL se ha puesto de manifiesto que son "un partido responsable y coherente" y por ello se ha tomado esta decisión que "se venía advirtiendo en los últimos doce meses y repitiendo hasta la saciedad".

En este sentido, ha reafirmado que "lo importante ahora es que comprueben los ciudadanos si ese pacto se ha cumplido" y ha puesto de manifiesto que "esto no va de sí UPL dice que no se ha cumplido nada o el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, dice que se ha cumplido todo", tras lo que ha apuntado a "incumplimientos graves" como con "la plataforma intermodal de Torneros, la integración de FEVE, la Línea de RENFE León-Astorga-Ponferrada, las autovías A-76 y A-60, la segunda fase del Parador de San Marcos, el Teatro Emperador o la Ciudad del Mayor".

El líder de los leonesistas ha confirmado que esta ruptura se ha aprobado "con una mayoría muy amplia, sin votos en contra y con tres abstenciones" y ha incidido en que "se mantendrá la misma estructura en la Diputación de León, pero ahora haciendo una oposición digna en la que las mejores decisiones redunden en los leoneses".

Asimismo, ha descartado una posible moción de censura para alzar al PP al poder en la Diputación, ya que "son un socio que da una mínima confianza para hacer otras cosas" y ha destacado que "no tendría sentido romper otros pactos con el PSOE en ayuntamientos porque donde no se está cumpliendo es el de la Diputación de León".

PRUDENCIA

Sobre la continuidad o no del vicepresidente de la Diputación de León, Matías Llorente, ha remarcado que quiere "ser prudente" y ha explicado que el propio Llorente, pese a no ser afiliado de UPL, ha estado presente en la reunión y "no ha aclarado que iba a hacer".

No obstante, ha apostado "por no especular y ser respetuoso", aunque sí ha reafirmado la postura de UPL y Llorente "tiene que salir del equipo de Gobierno y estar en la oposición", aunque ha recordado que "el acta es personal y legalmente es posible que continúe".

Santos ha reiterado que "es un día muy triste", pues "que no se cumpla este pacto no es nada bueno para León, la UPL ni el PSOE", y ha puesto de manifiesto que se siente "defraudado" porque el PSOE "pudo poner toda la carne en el asador y cumplir todas estas promesas y no lo hizo teniendo entonces seis procuradores en la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y las principales ciudades de la provincia".

Además, ha criticado que el Gobierno de España "no ha tenido en cuenta que este es un nicho en el que ha tenido buenos resultados" y ha descartado que esta decisión "sea electoralista", porque "sí lo sería si realmente se hubiese cumplido el pacto y los puntos marcados en él".

Una de las principales cuestiones que han motivado esta decisión "es la falta de compromiso del PSOE y del PP, el tema de la Mesa por León y la falta de compromiso del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León, pero no de una Diputación de León que siempre apostamos porque no tenía que tirar del cable".

Por último, ha remarcado que la no presentación de la moción por la región leonesa "no es un motivo", ya que "jamás" pidieron que se presentase. "Es algo que querían en el PSOE y en el PP porque sabían que solo contaría con el voto favorable de Llorente y del alcalde de Valverde de la Virgen, el popular, David Fernández", ha concluido Santos.