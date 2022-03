La UVA celebra este jueves elecciones a rector con tres candidatos en liza

Antonio Largo aspira a la reelección y Helena Castán busca ser la primera rectora en una terna que completa José Ramón González

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) celebra este jueves, 17 de marzo, la primera vuelta de sus elecciones al Claustro universitario, así como al puesto de rector, para el que concurren tres candidatos, tras un mandato marcado por la pandemia.

En concreto, el actual rector, Antonio Largo, aspira a un segundo mandato, mientras que la doctora en Físicas y catedrática de Electrónica Helena Castán busca convertirse en la primera rectora de esta institución académica en una terna que contempla el que fuera vicerrector entre 2014 y 2018 y director de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2022, José Ramón González.

Entre las 10.00 y las 19.00 horas del jueves se llevarán a cabo las votaciones en los cuatro campus con que cuenta la institución académica --Valladolid, Palencia, Segovia y Soria--. En caso de que ningún candidato logre en esta primera vuelta más de la mitad de los votos, los dos más votados irán a una segunda vuelta que se celebrará el jueves 31 de marzo.

Antonio Largo se enfrenta a la tradicional dificultad de los equipos rectores para conseguir la reelección en la UVA, algo que él mismo tildó de "anomalía" frente a otras universidades de Castilla y León durante la rueda de prensa de presentación de su candidatura.

No obstante, confía en que el "aval" de su gestión en estos cuatro años le permita conseguir un segundo mandato y ha defendido la posibilidad de poder gozar un periodo de gobierno "libre de pandemia" para poder desarrollar "completamente" su proyecto, ya que "más de la mitad" del periodo que lleva al frente de la universidad vallisoletana se ha visto condicionado por el coronavirus.

El rector y aspirante a la reelección ha propuesto 550 medidas para "consolidar el cambio" iniciado en 2018, al tiempo que ha defendido su gestión "limpia y eficaz", amén de los avances en transparencia durante estos cuatro años, y ha fijado como prioridades para su segundo mandato los estudiantes, el personal docente e investigador (PDI) y el personal administrativo y de servicios (PAS).

MARCA UVA

Por su parte, Helena Castán ha apostado por la estabilidad y la "dignidad" en el empleo en la universidad, así como trabajar por mejorar el sentimiento de pertenencia a la institución de los alumnos más allá incluso del fin de sus estudios, a fin de que "no estén de paso", para la cual ha apostado por potenciar "la marca UVA".

La candidata ha pedido "no tener miedo a los cambios", fomentar la participación activa de los estudiantes "en cada faceta de la comunidad universitaria" y convertir la institución en un "polo de atracción" de talento que repercuta en el crecimiento de las ciudades y provincias donde se asientan los cuatro campus de la UVA.

Tras defender el papel de la universidad como empleadora y generadora de oportunidades para sus egresados, ha apostado por incrementar el número de doctorandos, ya que son "la cantera", así como que cuenten con el apoyo suficiente para que no tengan que financiarse ellos mismos la elaboración de la tesis o tengan que abandonarla por falta de recursos.

El último de los aspirantes en oficializar su candidatura, José Ramón González, ha defendido que su programa "nace de la sensatez" y es "realista", aunque "ambicioso". "Una institución como ésta no va a cambiar de un día para otro", ha advertido, a continuación de lo cual asemejó a la UVA con un "gran trasatlántico" que puede llegar a un destino distinto al cabo de la singladura "con sólo girar unos pocos grados el timón".

El candidato ha asegurado que se presenta porque tiene "cosas que aportar" y ha defendido su "pasión" por la docencia y la investigación, desempeñadas en estos años junto a los cargos de gestión en distintos puestos dentro de la UVA, incluido el de vicerrector durante cuatro años, así como su paso por la Junta de Castilla y León, lo cual le ha aportado "una perspectiva distinta" de la universidad "desde fuera" e incluso ha motivado la decisión de presentarse, si bien en esos dos años no ha "roto los lazos" con ella, sino que ha seguido dirigiendo tesis o siguiendo los consejos de Gobierno de forma telemática. "No pienso que esto me reste posibilidades", ha añadido.

José Ramón González ha asegurado que en estos días ha percibido "el apoyo de muchos sectores" dentro de la comunidad universitaria y ha apostado por "trabajar y seguir hablando con todos" para apelar a la participación, ya que estos dos años de pandemia "han cambiado las cosas en esta universidad", hasta el punto de que "no se percibe esa vida universitaria que existía con fuerza hace dos años", lo cual "añade incertidumbre al resultado de estas elecciones".