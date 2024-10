Vadillo dice sentir "vergüenza" porque el PSOE "no tenga en cuenta a los vecinos de los barrios más populares"

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Plataforma por el Soterramiento en Valladolid y ex subdelegado del Gobierno del PSOE, Cecilio Vadillo, ha afirmado que le "avergüenza" como "socialista" que la oposición "supuestamente progresista" del Ayuntamiento "no tenga en cuenta a los vecinos de los barrios más populares" de la ciudad, a los que atribuye un apoyo al proyecto de soterramiento de las vías del ferrocarril.

Vadillo ha respondido así este miércoles a las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, en las que reclama al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y su equipo de Gobierno, ante las reuniones que se celebran este jueves en el marco de Valladolid Alta Velocidad, que "no pongan palos en las ruedas" del proyecto ferroviario.

Para el representante de la plataforma "lo que realmente lastra y pone palos en las ruedas al desarrollo de la ciudad son estos túneles del miedo y de la vergüenza", ya que ha aseverado que el convenio para la integración ferroviaria firmado en 2017 fue "el peor que se podía haber firmado" para Valladolid.

Además, ha criticado la posición de los concejales socialistas en el Ayuntamiento y ha apostillado que le "avergüenza que desde la oposición supuestamente progresista no se tenga en cuenta a los vecinos de los barrios más populares de la ciudad", unas zonas en las que asevera que se luchó "por la libertad, la democracia y la solidaridad".

Cecilio Vadillo ha rechazado el actual convenio para la integración ferroviaria "no solo por lastrar el desarrollo económico, sino lo que es peor, por la falta de solidaridad con los 90.000 vecinos que viven al otro lado de las vías del tren".

El convenio "no solo no resuelve los problemas de la ciudad" sino que también "mantiene el muro y no integra a los ciudadanos" pero además ha interpretado que el Ayuntamiento de Valladolid "ha contribuido a financiar los talleres de Renfe y la variante de mercancías", e incluso considera que "va a regalar a Adif el suelo urbanizable para que pueda especular y posiblemente financiar otros soterramientos en otras ciudades".

Vadillo ha reivindicado desde la plataforma que "no se tire ni un euro más a la basura" y se retome "urgentemente el soterramiento", después de haber "perdido mucho tiempo ya con éste ministro", en referencia al exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente.

"Desde el principio podía haber optado por el soterramiento en Valladolid", ha enfatizado Vadillo, que ha reiterado los argumentos de la plataforma sobre los beneficios que tendría para la ciudad, frente a "estos túneles del siglo pasado".

"Es la obra más solidaria, más ecológica y favorece, por supuesto, mucho más el desarrollo económico e industrial", ha concretado.

Por ello, ha considerado "lamentable" que un ministro de Valladolid como Óscar Puente "trate tan mal a su ciudad, hipotecando su futuro urbanístico y social con proyectos que no contribuyen a mejorar".