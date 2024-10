Varios cientos de estudiantes denuncia en Valladolid la improvisación en el nuevo modelo de selectividad

La consejera de Educación, Rocío Lucas, cifra en un 25 por ciento el segumiento de la huelga estudiantil

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se han concentrado este mediodía ante las puertas de la Consejería de Educación, en Valladolid, para protestar por la, a su juicio, "improvisación" que están padeciendo respecto de la configuración del nuevo modelo de acceso a la universidad.

En el marco de la huelga estudiantil convocada en toda España, en el caso de Valladolid alumnos que han decidido secundarla han elegido la placita situada ante el Monasterio del Prado, sede de la consejería del ramo, para testimoniar su hartazgo e indignación al haber transcurrido buena parte de esta primera evaluación del curso sin saber aún el tipo de prueba al que habrán de enfrentarse una vez finalizado 2º de Bachillerato en el caso de que quieran dar el salto a estudios universitarios.

Con gritos de "sin improvisación no hay preparación" y portando carteles con lemas del tipo 'vamos a ciegas', 'queremos y necesitamos respuestas' o 'nuestro futuro en manos de un modelo no creado', los concentrados, hasta un número no inferior a varios centenares, han testimoniado su malestar por esa indefinición aún de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la que en el caso de Castilla y León no han conocido unas primeras directrices hasta el pasado miércoles.

"En Galicia han salido ya modelos cero de la prueba y aquí en Castilla y León unas directrices que no nos dicen nada", se ha quejado Daniel de las Eras Buenaposada, alumno de 2º de Bachillerato del IES Emilio Ferrari, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, apunta que la actual situación de incertidumbre les afecta "muy mucho" no solo a los alumnos sino también a los propios profesores, pues aún desconocen qué materia impartirles y cómo hacerlo.

"No puede ser que estemos a punto de concluir la primera evaluación y no se sepa nada aún, y esto afecta a Castilla y León y al resto de comunidades autónomas", ha censurado De las Eras, que ha exigido una "educación correcta que funcione a su tiempo y que no suponga tener que estar al final, de prisa y corriendo, cambiando el temario o suprimiendo materias" que han tenido que estudiar a lo largo del curso.

NERVIOS DE ALUMNOS Y PROFESORADO

De hecho, tal y como ha reiterado, en septiembre los alumnos tenían ya que disponer de toda la información sobre la futura PAU y haber empezado ya con los nuevos modelos de exámenes para que el personal docente les indique cómo hacerlos. "Los profesores están nerviosos y nosotros también porque todavía no sabemos nada", ha criticado este alumno del IES Emilio Ferrari que por tal motivo exige la celebración de "reuniones de armonización" para determinar con detalle tanto el temario como las normas para la corrección de la prueba.

Otra de las participantes en esta concentración, Marly Delgado, ha trasladado el "malestar, estrés y malhumor" que siente a diario por esa indefinición de una prueba que, como así ha advertido, pone en serio peligro su futuro y genera igualmente un profundo desasosiego a los profesores. "Vamos a ciegas, cuando lo que demandamos es saber qué hacer ante ese modelo de examen que afecta a nuestro futuro, ese futuro estable que queremos", ha sentenciado la estudiante.

La movilización estudiantil ante las puertas de la Consejería de Educación en Valladolid se ha realizado sin incidentes, en el marco de una huelga que en el caso de Castilla y León la consejera del ramo, Rocío Lucas, ha tenido un seguimiento de un 25 por ciento.