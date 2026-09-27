Un varón trasladado al hospital tras verse afectado por inhalación de humo en un incendio en León

LEÓN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha sido trasladado al Hospital de León tras verse afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en plaza Bierzo de León capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.54 horas de este domingo, cuando la sala de emergencia ha recibido un aviso del incendio provocado por una sartén en una vivienda de la mencionada plaza, un suceso en el que habían resultado afectados por inhalación de humo los ocupantes.

El 1-1-2 ha dado aviso a Policía Local de León, Cuerpo Nacional de Policía, Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, Sacyl ha atendido a tres personas, dos de las que no se disponen de datos de filiación y que han sido atendidos en el lugar, y la tercera un varón de unos 40 que ha sido trasladado en soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.