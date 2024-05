Quintana, "muy reconfortado" por un reconocimiento que le "anima" a seguir trabajando

"Es un reconocimiento que me obliga y me anima a seguir trabajando mientras ustedes lo tengan por conveniente", traslada a los grupos



El procurador del Común, Tomás Quintana, se ha mostrado "muy reconfortado" por el reconocimiento que han realizado las Cortes de Castilla y León a la labor que lleva a cabo la Procuraduría y que le "satisface plenamente" por todas las personas que trabajan por los derechos de los castellanos y los leoneses, situación, ha añadido, que le "anima" a seguir trabajando.

"Yo me siento muy reconfortado por lo que he escuchado, por el reconocimiento del trabajo realizado, pero en estos momentos, más allá de ahí, no quiero ir", ha aclarado a preguntas de los periodistas al finalizar el pleno monográfico para debatir el informe del Procurador del Común correspondiente al año 2023 en el que tanto el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, como el del Grupo Socialista, Luis Tudanca, se han mostrado partidarios de su renovación en el cargo, tras "bastante tiempo" en funciones, ha asumido el propio Quintana.

"Yo estoy en plena disposición ahora, antes y estaré en su momento a escuchar lo que ellos digan y, a partir de ahí, tomaremos una decisión", ha zanjado Tomás Quintana ante la "eventual renovación" en el cargo, según sus propias palabras, tras lo que ha reconocido que le "agrada" y le "reconforta" escuchar esas afirmaciones de los portavoces parlamentarios, si bien ha insistido en que no va a ir más allá de estos en estos momentos.

Y en una anterior respuesta a los portavoces parlamentarios que han intervenido en el debate sobre el informe del Procurador del Común ha afirmado que su reconocimiento a su labor le "obliga" y "anima" a seguir trabajando en la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León.

"Es un reconocimiento que, sin duda, debo decir, y lo digo muy conscientemente como es lógico y natural, también me obliga y me anima a seguir trabajando mientras ustedes lo tengan por conveniente", ha afirmado en concreto Quintana al inicio de su respuesta a los grupos parlamentarios.

Tomás Quintana ha reivindicado por otro lado la "calidad" de los informes que elabora la institución del Procurador del Común que "se ajustan a la realidad" y ha asegurado que no se hacen "para salir del paso" sino tras el trabajo de los empleados para poder sacar adoptar unas resoluciones que sean "lo más equitativas posibles" y que aspiran a ayudar al ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones públicas a que sean "corresponsables" en la remisión de datos o respuestas "en tiempo y forma" desde la premisa de que todos están "en la misma dirección". "Todos servimos a los ciudadanos, que son a los que en definitiva nos debemos", ha añadido para insistir en que una de las labores que realizan las administraciones tiene que ver con el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos que tutela y protege la institución del Procurador del Común.

"No tienen que ver en nuestro trabajo ningún tipo de hostilidad, ni siquiera ningún tipo de censura, lo único que pretendemos es ayudar, ayudar a que el ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a las administraciones públicas y pone en manos de las autoridades unos recursos para ello, se haga de la mejor forma posible", ha explicado.

