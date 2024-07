Villanueva de Duero (Valladolid) se convertirá en un "gran escenario" con los XIV Encuentros de Música y las XIX Veladas

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Villanueva de Duero (Valladolid) se convertirá este fin de semana en un "gran escenario" con los XIV Encuentros de Música, que reunirán a una decena de cantautores y grupos, y las XIX Veladas Musicales, que reivindicará el "género más tradicional" de España, la copla.

Ambos eventos se han presentado este miércoles en un acto en la Diputación de Valladolid en el que han participado la diputada delegada del Área de Asistencia y Cooperación, Myriam Martín, y el alcalde de Villanueva de Duero, Saúl Ortega.

Los XIV Encuentros de Músicos se celebrarán el viernes, 12 de julio, desde las 20.00 horas en distintas calles y plazas del municipio, donde los grupos y solistas animarán con actuaciones de varios estilos musicales distintos.

Así, el rock llegará de la mano de Finnegan's Dreams y Across Band, el soul con The Soules, el folk con Enredabailes y Tarabilla Folk, el bluegrass con The Bluegrass Factory y la música contemporánea clásica con Saxmancas.

Igualmente, participarán los cantautores José Alonso Martín, Pilar Castell, Silvia Sanjuán y David Llamas, según ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Ya el sábado, 13 de julio, tendrán lugar las Veladas Musicales, dedicadas a la copla, que protagonizará un programa que arrancará a las 10.00 horas con el seminario 'Historia(s) de la Copla', impartido por el profesor de la Universidad de Valladolid, David Pérez Rodríguez.

Por la noche, a las 22.00 horas, se celebrará un concierto tributo a la copla, de la mano de Ana Nájera, cantante de origen valenciano y de raíces andaluzas que lleva dedicándose profesionalmente a la música desde hace 21 años.

La artista interpretará canciones de músicos como Rafael de León, Manuel Quiroga, Antonio Quintero, Salvador Valverde, Juan Antonio Ochaita o Juan Solano, entre otros, todo ello en una velada en la que los hosteleros del municipio darán a probar su gastronomía.