VTLP denuncia que el alcalde mantiene una "promesa vacía" y sigue "sin soluciones" para el soterramiento

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado la "falta de estudios técnicos rigurosos" para abordar el proyecto de soterramiento, la "promesa estrella" para esta legislatura, y ha acusado al equipo de gobierno de seguir sin aportar "soluciones reales, paralizando el desarrollo de la ciudad".

"Seguimos donde estábamos. En vez de una mesa del soterramiento, nos parece que es la mesa de vender humo, porque seguimos sin tener ese estudio famoso que nos diga que la nueva estación es incompatible con el soterramiento. ¿Y con cuál soterramiento? Porque ya hemos abandonado la tuneladora, hemos hecho una apuesta clara por el muro pantalla, pero no tenemos ningún estudio serio que lo respalde", ha denunciado la portavoz del Grupo Municipal, Rocío Anguita, tras la reunión de la Mesa Municipal del Soterramiento.

Desde VTLP ha insistido en que el "verdadero espacio" de diálogo sobre el soterramiento y la integración ferroviaria existe "y se llama Sociedad Valladolid Alta Velocidad". "El alcalde pide diálogo y tiene una mesa de diálogo abierta, como no puede ser de otra manera, porque esta es una operación ferroviaria pero también una operación urbanística. Pero lo que no podemos debatir es sobre la nada, sobre una idea sin estudios, sin plazos, sin presupuesto, sin certezas. ¿Estamos hablando de 20 años? ¿50? ¿100? No sabemos nada", ha señalado la portavoz.

Por último, Anguita ha alertado de que el alcalde planea encargar un estudio de "alto coste" para el Ayuntamiento con, a su juicio, "el único fin de llegar a las próximas elecciones municipales con un documento en la mano y decir: veis, yo tengo algo sobre el soterramiento".