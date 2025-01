VTLP denuncia el "caos y la pésima gestión" de las obras en Valladolid y pone como ejemplo Argales y Arco Ladrillo

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra ha denunciado el "caos y la pésima gestión y coordinación" que el Ayuntamiento de Valladolid lleva a cabo con la ejecución de las obras en la ciudad y pone como ejemplo la situación del Polígono de Argales y Arco Ladrillo.

Del mismo modo, critican la "mala" ejecución presupuestaria en el área de Tráfico y Movilidad que este año 2025 sufre "un recorte" del 7,4 por ciento, lo que supone cuatro millones "menos".

Este recorte, explica la formación a través de un comunicado, repercutirá principalmente en aquellos programas y proyectos relacionados con el mantenimiento de vías públicas "donde se pierden tres millones de euros para la ejecución de obra pública".

"A pesar de contar con el presupuesto más alto de la historia, el gobierno municipal no ha ejecutado ni el 50 por ciento del presupuesto de 2024 para estas obras, lo que refleja una tremenda incapacidad para cumplir con sus propios planes", ha afirmado el concejal de VTLP Jonathan Racionero para añadir que esta situación es "igual" en Urbanismo y Vivienda, el otro área relacionado con las obras, "que no ha llegado a ejecutar ni el 30% del presupuesto en 2024, dos ejemplos de cómo no gestionar una concejalía".

Valladolid Toma la Palabra manifiesta que existen "muchos proyectos totalmente estancados y otras muchas decisiones que son un verdadero desastre para la ciudad".

Así, explican que el puente de Poniente "sigue paralizado desde 2024, y no se espera avance significativo en 2025". "El viaducto de Daniel del Olmo, fundamental para las comunicaciones de la ciudad y el transporte público en la zona sur de la ciudad, carece de avances significativos, con escasos recursos presupuestarios asignados únicamente para los estudios preliminares", añade la información.

"En lugar de cumplir sus grandes promesas y proyectos transformadores, el gobierno municipal se ha centrado en eliminar carriles bici y devolver espacios al vehículo privado, incluso en contra de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia", ha reprochado Racionero.

El túnel de Labradores, prosigue VTLP, "acumula retrasos" debido a una "total falta de coordinación" del actual gobierno municipal.

El camino viejo de Simancas, cuya ejecución debía finalizar en abril de 2024, "sigue en obras"; el Polígono de Argales "enfrenta un evidente abandono" por parte del Ayuntamiento. "Por último, el mayor de los despropósitos, las obras en Arco de Ladrillo. Unas obras que no han hecho más que empeorar el tráfico, la calidad del aire y el ruido que los vecinos y vecinas tienen que soportar cada día", continúan.

VTLP explica que son al menos 25 puntos de la ciudad diarios los que permanecen cortados y en obras, "con una alarmante falta de planificación y coordinación previa".

"Aquavall, las obras de la red de calor, las áreas de movilidad y urbanismo, todas campan a sus anchas, cada una a lo suyo y no hay nadie que ponga algo de orden en todo este caos", ha afirmado Racionero.